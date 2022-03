ZABORAVITE NA BROJKU OD 10.000! Naučnici otkrili neverovatnu istinu: Evo koliko KORAKA dnevno treba napraviti za bolje zdravlje!

što više to bolje

Evo koliko koraka dnevno treba da napravite da biste očuvali zdravlje...

Sigurno ste već čuli da stručnjaci preporučuju 10.000 koraka dnevno kako biste očuvali svoje zdravlje. Ako vam se to čini mnogo, onda će vas ova vest obradovati.

Nova studija pratila je korake skoro 17.000 starijih žena u periodu od četiri godine. Ispostavilo se da one koje naprave najmanje 4.400 koraka dnevno, što je dosta manje nego onih 10.000 o kojima se govorilo, imaju 41 odsto nižu stopu smrtnosti u odnosu na one koji naprave prosečno 2.700 koraka.

Naravno, što više koraka to bolje, a najbolji efekti su primećeni do 7.500 koraka. Naučnici koji stoje iza ove studije istakli su da im nije jasno ni odakle je potekla priča o 10.000 koraka dnevno, ali da je moguće da je "krivac" za to japanski pedometar koji se zove Manpo-kei, a u prevodu znači "merač 10.000 koraka".

Da podvučemo - stručnjaci kažu da je za zdravlje dovoljno da pravite po 4.400 koraka dnevno, a ako možete i više, samo napred. Ne morate ni mnogo brzo da hodate, dovoljno je da napravite oko 100 koraka u minutu, i tako ćete za manje od sat vremena dostići cilj od 4.400 koraka.

