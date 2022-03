MUŠKARCI, EVO KAKO DA BUDETE BOGOVI S*KSA: Jedna rečenica dovešće vašu partnerku do ludila, a sigurno je NIKAD ne izgovarate!

Seks nikada ne treba da bude samo dobar. Niko ne mašta o solidnom seksu, već svi sanjaju o razuzdanom, strastvenom vođenju ljubavi punom neverovatno snažnih emocija.

foto: Profimedia

Gotovo svaki muškarac želi da bude bog seksa, dok svaka žena želi da bude kraljica vođenja ljubavi, a da bi ovo bilo moguće potrebno je da se obe strane potrude i prepuste strastima.

U toku seksa neophodno je da obraćate pažnju na potrebe svoje partnerke, kao što ona obraća pažnju na vaše potrebe. Seksolog Emili Mors je na svom Instagramu napisala da je jedna rečenica ključna za razbuktavanje strasti u spavaćoj sobi.

- Po mom mišljenju, najuzbudljivija je stvar kada vas partner pita: Da li ti se ovo sviđa - kaže Morse i dodaje:

foto: Profimedia

- Neki od nas misle da bi partner intuitivno trebalo da zna sve naše seksualne želje, ali to je retko moguće. Ovaj način "provere" tokom s*ksa, i davanje do znanja našem partneru da nešto radi dobro, dovodi do većeg zadovoljstva, dublje povezanosti i bolje komunikacije u svim sferama života. To je ključ uspeha u s*ksu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:25 Susret Ksenije iz Bara i Nikole Lakić. Njih dvoje su u Parovima bili u šemi i imali su najduži seks u rijalitiju