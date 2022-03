GLEDANJE U OČI, APSTINENCIJA, PISANJE EROTSKIH PRIČA: Kako poznati PODGREVAJU STRASTI u krevetu?

Kortni Kardašijan (42) je nedavno otkrila da su ona i njen verenik Trevis Barker (46) koristili Ajurvedsko čišćenje organizma, što je značilo da su bili bez seksa i orgazama 12 dana.

Iako se na društvenim mrežama može videti kako se ne “skidaju” jedno s drugog, zapravo je njihovu strast podgrejalo nekonzumiranje seksa.

Kortni smatra da je ta tehnika funkcionisala tako dobro da bi je preporučila svakome ko želi ponovno da zapali iskru.

Rijaliti zvezda je izjavila: “O moj Bože, bilo je ludo. Sve je učinilo boljim. Na primer, ako ne možeš popiti kafu, kad popiješ svoju prvu maču, tako je dobra.”

Čini se da se slavne osobe ne mogu osloniti na večnu požudu zbog čega imaju razne načine kako održavaju strast u krevetu.

Pevač Džastin Biber (28) na društvenim mrežama često objavljuje svoju zahvalnost supruzi manekenki Hejli Biber (25), a jednom joj je komentarisao jednu od njenih seksi slika na Instagramu rečima: "Zapali me".

Savetnica i psiholog Anabel Najt rekla je da možete i vi poput zvezda dati svojoj vezi poljubac života, ako primenite neke od sledećih tehnika.

Stare fotografije s odmora su putovnica zadovoljstva

Putovanje kroz sećanja putem starih fotografija s odmora bi vas moglo podsetiti zašto ste se uopšte zaljubili jedno u drugo. Izradite nekoliko fotografija na kojima ste vas dvoje zajedno na početku veze, i odvojte jednu noć da ih zajedno pregledate.

Sećanje na različite periode vaše veze pomoći će vam da vidite koliko ste daleko stigli, a takođe će vam omogućiti da prepoznate prednosti koje imate kao par. Smeh starim uspomenama takođe će osloboditi serotonin i oksitocin, hormone dobrog osećaja koji će vam pomoći da uspostavite duboku vezu.

foto: Profimedia

Napravite listu seksi želja

Mnogi parovi zaborave kako međusobno treba komunicirati. Čak i ako ste s partnerom non stop, to ne znači da bi on automatski trebao znati šta vam se sviđa u određenom trenutku.

Savetnica je rekla: "Kako rastemo, naše se želje menjaju. Najbolji način da dobijete ono što želite je da im kažete, ali ako se trudite pronaći reči, imam savršeno rešenje - uzmite 14 papirića, podelite ih između sebe i partnera i napišite seksi listu želja. Može se kretati od slatkog i nevinog, kao što je vaš partner koji vam maže vrat, do erotičnijeg, poput čudnog scenarija igranja uloga."

Zatim je dodala: "Nemojte jedno drugome pokazivati ​​da vide šta ste napisali, a zatim presavijte komadiće papira i stavite ih u zasebne tegle za džem. Svake večeri otvorite po jedan i ispunite jedno drugom želju.

foto: Profimedia

Zajedno napišite erotsku priču

Svako od vas počinje s praznim papirom i zapisuje ko, šta, kako, gde, kada i zašto. Naizmenično menjajte papir dok pišete nekoliko redova ispod svakog naslova.

Možete detaljno opisati svoj fantastični seks, ali u redu je ne shvatati ga previše ozbiljno i dodati malo humora. Čitajte priče naglas jedno drugome i sigurno će vam pružiti srećan završetak.

foto: Shutterstock

Ponovno stvorite seksi filmski trenutak

Filmovi i TV mogu se pokazati odličnim izvorom inspiracije za romansu.

Jednostavno prepustite se ritmu "Prljavog plesa", jer stručnjaci savetuju da će sav taj bliski fizički kontakt pružiti obilje predigre za kasnije i osigurati vam vreme vašeg života.

U slučaju da ne znate da plešete, zajedničko učenje nove veštine zbližiće vas kao par emocionalno i fizički.

Zabranite sebi seks

Odustajanje od seksa može se činiti čudnim ako pokušavate vratiti iskru, ali izreka "dobre stvari dolaze onima koji čekaju" je istinita, a spoznaja da ne možete imati seks čini iščekivanje jako primamljivim, koje zatim pruža izvrsno oslobađanje. Najbolje funkcioniše ako jedno drugom date malo prostora.

Pandemija je prouzrokovala da smo svi provodili puno više vremena s voljenima, ali ovo može biti obrnuto. Na primer, Gvinet Paltrou i suprug Bred Felčak su čak živeli u odvojenim kućama celu prvu godinu braka.

Zato se sredite, izađite s društvom i pošaljite svojoj drugoj polovini seksi selfie kako biste podigli napetost.

foto: Profimedia

Beg od svakodnevice

Ne morate rezervisati beg s pet zvezdica na Maldive kako biste uživali u zajedničkom vremenu, ali mala promena može učiniti čudo za vašu ljubavnu vezu.

Dodatni bonus je pozitivno iščekivanje koje će vam planiranje malog putovanja doneti. Zajedničko radovanje nečemu pomaže u povećanju intimnosti i čini da se osećate bliže kao par.

Vitamin D poznat je kao vitamin "sunčanja" i može se apsorbirati iz sunca ili uzimanjem pilule tokom zime. Od vitalnog je značaja za brigu ne samo o našem mozgu, kostima i imunološkom sustavu, već i o našem libidu.

foto: Profimedia

Pobedite dosadu društvenom igrom

Mnogi parovi veče provode rastežući se na sofi, gledajući televiziju do kasno u noć. Nije ni čudo što vašoj vezi nedostaje požude. Uvažite pravilo da jedne noći u nedelji sakrijete daljinski upravljač i iskopate jednu od svojih omiljenih društvenih igara kako biste zajedno igrali, ali s nestašnim zaokretom.

Za bilo koju igru vredi isto pravilo, svaki put kada neko od vas izgubi, morate skinuti neki odevni predmet. Takođe, možete nabaviti društvene igre za "odrasle" koje imaju za cilj poboljšanje seksualne komunikacije.

Seks na brzaka

I dok bi neki mogli reći da je bitan kvalitet, a ne kvantitet, to nije uvek tačno.

Parovi često krive umor za slab libido, jer ko će provoditi sate usavršavajući svoje tantričke seksualne pokrete kada jedva drži oči otvorene?

foto: shutterstock

Umesto toga, odlučite se za brzinski seks jer to može biti izvrstan način za ponovno rasplamsavanje strasti ako nemate vremena. Odaberite vreme kada imate energije - na primjer ujutru prije nego što se deca probude.

Upamtit:, cilj igre je obostrano zadovoljstvo i zato je komunikacija tokom vašeg brzog užitka ključna.

Gledajte jedno drugo u oči

Ovde se radi o ponovnom povezivanju na mentalnoj i emocionalnoj ravni sa svojim partnerom. Sve što treba učiniti je pogledati u partnerove oči i naterati ih da pogledaju u vaše. Parovi koji to rade barem deset minuta nedeljno otkrili su da im se nivo stresa smanjuje.

foto: Profimedia

Takođe, primetili su da tada više saosećaju sa svojim partnerom, i da uživaju u većoj intimnosti i zadovoljnijem seksu. Dakle, odjednom, gledanje u oči svog partnera ne izgleda glupo, prenosi "The Sun".

(Kurir.rs/net.hr)

Bonus video:

02:56 PSIHIJATAR JOVAN MARIĆ O SEKSUALNOM ODNOSU: Primarno je UŽIVANJE, evo šta treba da stoji u PRIRUČNIKU za seks!