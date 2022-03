SAJAMSKI POPUST DO KRAJA MESECA: Možda je i vama Porto Bello omiljeni hotel u Antaliji?

Antalija nije samo letovalište, to je dvomilionski grad, koji itekako živi tokom cele godine, pa je uvek interesantan, kako za kupovinu i obilaske kulturno-istorijskih lokaliteta, tako i za posete restoranima, kafićima i za noćne izlaske. Jedan od najtraženijih hotela ovog čuvenog grada svakako je Porto Bello Hotel 5* . Hotel se nalazi na svojoj privatnoj plaži, izdvojenom delu poznate gradske plaže Konjalti, a od centra gradske vreve Antalije udaljen je oko 6 kilometara. Taman toliko da se možete odmoriti od gužve i buke, ali ne predaleko, ukoliko se te iste buke i gužve uželite u toku odmora.

foto: Promo

Sa osvrtom na odnos cene i kvaliteta usluge, hotel je odličan izbor i za porodični odmor, za parove bez dece, kao i za mlade. Hotel ima svoju 150 metara dugu šljunkovitu plažu, na kojoj su suncobrani, ležaljke i dušeci na raspolaganju gostima bez doplate.

foto: Promo

Gurmanima i svima onima koji cene kvalitetnu hranu su na raspolaganju glavni restoran “Palm”, dva a la carte restorana (riblji “Mangal“ i italijanski “Alegria“), a za dalje uživanje i opuštanje tu su i tri bara („Lobby“, „Beach“ i „Sailors“), i naravno diskoteka, ako vas ponese raspoloženje i topla antalijska noć. Hotel ima otvoren i zatvoren bazen, bazen sa toboganima, a za najmlađe su tu mini klub (5 - 12 godina) i dečiji bazen. Porto Bello Hotel 5* ima dnevne i večernje animacije i muzički program, više vrsta sportskih terena i igrališta, saunu i tursko kupatilo. Uz toliko sadržaja, svaki gost će pronaći svoj kutak sreće. Hotelska usluga je na bazi all inclusive koncepta - samoposluživanje. Možete izabrati među najrazličitijim jelima u glavnom restoranu, za doručak, kasni doručak, ručak, večeru, ponoćnu užinu. Zaboravite na održavanje linije, jer tokom celog dana na raspolaganju su vam keks, sendviči, kafa, kolači, razne užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Zaista ćete u ovom hotelu uživati u svim segmentima svog odmora.

foto: Promo

Ono što Porto Bello Hotel 5* čini još primamljivijim, jeste činjenica da pripada specijalnoj kategoriji „dvoje dece gratis“ , pa u njemu deca do 13 godina borave potpuno besplatno. Za prijatan boravak cele porodice, tu su posebne porodične sobe, veličine 54m2, sa dve prostorije odvojene vratima.

foto: Promo

Ako preferirate all inclusive koncept za letovanje, a sve navedeno do sada vam se dopalo, sigurno ste na dobrom putu da pronađete svoj izbor za leto koje dolazi. Iskoristite pametno sajamski popust koji traje do kraja meseca za uplate u gotovini i preko računa- Samo zamislite sebe i svoje najdraže pokraj plaže, uz miris mora i shvatićete da je vreme da isplanirate jedan fantastičan odmor. Celokupna ponuda agencije za leto 2022. godine je na zvaničnom sajtu , a za sva pitanja i savete se možete obratiti kontakt centru na 011/655 78 00.

foto: Promo

Za one koji brinu o očuvanju okruženja, nudimo mogućnost online rezervacije i uplata preko 1A Travel Green . Na ovaj način štedimo vaše vreme, brinemo o prirodi ne trošeći suvišne količine papira, a i čuvamo zdravlje, svodeći neophodne kontakte na minimum u današnjim okolnostima.

Promo