TINDER JE POVEZAO SA ZETOM: Devojka zabrinuta traži odgovor, plaši se reakcije svoje rođake: Nisu u otvorenom braku i imaju dete!

Tinder je već izvesno vreme jedna od najpopularnijih aplikacija za upoznavanje koju koriste ljudi širom sveta, a mnogi su baš zahvaljujući ovoj aplikaciji našli ljubav svog života.

Ipak, nekada zahvaljujući ovoj aplikaciji saznajemo i stvari koje nikako ne bismo voleli da znamo, a upravo se to desilo ovoj ženi koja je putem Tindera spojena sa mužem svoje sestre.

foto: Profimedia

Naime, ona je planirala da poseti svoju rođaku, a kako joj ne bi bilo dosadno u drugom gradu rešila da je da putem Tindera potraži nekoga za zabavu, a aplikacija joj je izbacila zeta.

Ona je otišla na Redditov forum saveta za odnose i ljudima sa foruma otkrila svoje otkriće, te je tražila savet kako da kaže svojoj sestri da njen suprug koristi aplikacije za upoznavanje.

foto: Profimedia

- Idem u posetu rođaci sledeće nedelje i mislila sam da potražim vezu dok sam tamo. Dok sam listala kroz Tinder, naišala sam na poznato lice sa poznatim imenom. Nisam lično upoznala ovog momka, pa sam slikala profil i potvrdila to sa svojim najboljom prijateljicoma koja živi u istom gradu. Reći ću joj, ali želim da znam KAKO da to iznesem? Ona ima dete. Kada da to iznesem?? Ako sam se spojila sa njim, on očigledno vidi moje lice sada, šta da radim kada se pojavim i on me prepozna?? Želim da ovo izvedem što je moguće čistije i da ne pravim veću zbrku. Volim svoju rođaku. Zato sam ovde anonimno i tražim pomoć od stranaca jer ne želim da zabrljam ovo. Ovo sam ja, zatvaram jebena usta i zastajem. Plašim se za nju. Plašim se šta bi joj ovo moglo učiniti. Zbog toga ne mogu da idem sa vatrenim oružjem- napisala je ona.

foto: Profimedia

Mnogi ispitanici su joj savetovali da kaže svojoj rođaci da je njen muž bio na aplikacijama za sastanke pre njene posete, međutim drugi su tvrdili da žena treba da dozvoli svojoj rođaci da sazna od nekog drugog kako bi izbegla da bude uhvaćena usred njihove veze.

(Kurir.rs/Dailymail)