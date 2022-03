VAŽNO JE DA MAJKA IMA MALO VREMENA I ZA SEBE: Evo šta da radite ako BEBA ne voli da je drži bilo ko osim vas

Ako postoji nešto što je norma kada su bebe u pitanju to je da one jednostavne vole da ih neko drži u rukama. Dobra strana ove priče je da i majke uživaju u tome da u naručju drže svoju bebu, jer znaju koliko brzo one porastu.

Međutim, uvek su tu trenuci kada želite da spustite svoju bebu ili da je predate nekom drugom na kratko. Ali, šta se dešava: beba počinje intenzivno da plače i ne zadovoljava se bilo kim drugim osim svojom mamom.

foto: Shutterstock

Ovakvo ponašanje bebe može da bude zaista opterećujuće, jer osim o svom mališanu majka mora da se brine i o sebi, naročito u prvim nedeljama nakon porođaja. Da li je moguće uraditi nešto po pitanju toga da se beba navikne na to da je drže bake, deke i drugi članovi porodice?

Jednostavno vole da budu nošene Možemo slobodno da okrivimo biologiju zbog činjenice da bebe vole da ih držite u naručju. Čak i najudobniji krevetac ili nosiljka nisu im privlačni koliko toplina majčinih ruku. Budući da je u vašem stomaku provela 9 meseci, beba je vezana za vas više nego što možete i da zamislite, pa ste samim tim vi njen primarni izbor kada je nošenje u pitanju.

Beba je upoznata sa otkucajima vašeg srca, sa vašim disanjem i bojom glasom, pa joj vaša blizina uliva potrebnu sigurnost i osećaj spokojstva. Ova veza je još intenzivnija ako dojite svoju bebu, jer ona može da oseti miris mleka koje je za nju osim hrane ujedno i uteha.

foto: Shutterstock

Postepeno navikavati na držanje od strane drugih osoba Iako će vam izgledati primamljivo da svoju bebu pružite drugoj osobi i progutate knedlu dok plače, jer joj se to ne dopada smatrajući da je to nešto na šta mora da se navikne, postoji mnogo bolji način da se ova zamisao sprovede u delo.

Naime, potrebno je postepeno da naviknete bebu na osobu kojoj želite da je date u naručje. Ta osoba bi trebalo da sedi uz vas dok držite bebu, kako bi se ona navikla na njen miris, boju glasa i samo prisustvo.

Takođe, poželjno je i da osoba pomazi bebu dok je vi držite. Ovo bi trebalo praktikovati više puta pre nego što pokušate sa predavanjem bebe osobi koja sedi do vas. Čak i kada predate bebu, ne bi trebalo da odmah nestanete, već da se na kratko zadržite kraj nje pre nego što napustite prostoriju.

(Kurir.rs/NajŽena)

09:44 BEBA ME ŠUTIRALA DOK SAM PEVALA Marija Mikić otkrila zašto sebe smatra pobednicom Pesma za Evroviziju: IZDRŽALA ŠTO MNOGI NISU