JAČE I DUŽE PRANJE NE ZNAČI DA ĆETE IMATI ČISTIJE I ZDRAVIJE ZUBE: Odmah bacite četkicu kad OVO primetite, to je NAJVAŽNIJE!

Svež dah i škripavi osećaj čistoće koji dolazi nakon što ste upravo dobro oprali zube, kao i zdravstvene benefite, možete postići samo ako imate četkicu za zube koja pravilno funkcioniše. Zato morate da prepoznate znakove koji poručuju kad je vreme da ovu alatku bacite u smeće.

foto: Shutterstock

Pranje zuba je deo naše svakodnevne rutine. Međutim, mi često zaboravljamo da ovoj, za naše zdravlje preko potrebnoj aktivnosti, posvetimo neophodnu pažnju. Čak i ako peremo zube dva puta dnevno u trajanju od najmanje dva minuta, kako savetuju stomatolozi, ne brinemo pravilno o stanju najneophodnije stvarčice koju upotrebljavamo da bi održali oralnu higijenu – četkici za zube.

Četkica za zube je možda jednostavan alat, ali vrši veoma važan posao!

foto: Shutterstock

Nekad je koristite i više puta dnevno, da biste umanjili zaostali miris belog luka zarobljen u ustima nakon obroka, ili uklonili komadiće kokica koje zubi drže kao taoce u vašim ustima. Time bi trebalo da uklonite i milione nevidljivih klica, plak i oralne ostatake koji utiču ne samo na vaše oralno, već i celokupno zdravlje. Ali...

Glavni deo četkice za zube na koji treba da se fokusirate su dlačice. Svaki put kada izgube svoju krutost ili boju, to je odličan pokazatelj da treba da dobijete novu četkicu. Još jednu stvar treba da imate na umu: ako se među dlačicama nakuplja pasta za zube, u njoj će se nalaziti nezamisliv broj bakterija!

foto: Shutterstock

Ako uočite da se dlačice na vašoj četkici ubrzano troše, pre nego što ste rešili da obnovite ovo pomagalo, a stomatolozi obično savetuju da to uradite nakon tri meseca upotrebe, znači da kad perete zube to činite ili prejako ili predugo. To nije način da postanu čistiji, a možete i da oštetite zaštitnu gleđ na njima i iritirate desni.

Dakle, jače i duže ne znači čistije, a ako su čekinje izbledele ili izgubile svoj prvobitni oblik, ne držite se striktno saveta stomatologa - odmah bacite četkicu za zube.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/ Women's Health/B.M.

Bonus video:

02:34 Stomatolog predstavlja razvoj paradontopatije