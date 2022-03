NE SEKIRAJTE SE AKO IMATE MALI BALKON! Napravite ZID koji štiti od sunca i radoznalih pogleda, dobićete SOBICU U CVEĆU!

Postoje biljke koje su idealne za male terase. Lako se održavaju, skrivaju od pogleda, a lepota im je nemerljiva.

Pluća su nam se već umorila od boravka u zatvorenim prostorima i zato jedva čekamo da počnemo više da boravimo na svežem vazduhu. Proleće je stiglo, a uskoro otvaramo i svoje balkone i terase da bismo uživali na njima. Nažalost, nemamo svi velike balkone. Često su mali i stešnjeni, ali za dobar osećaj i to je sasvim dovoljno: dovoljni su stočić, dve stolice i nekoliko detalja. Njihova prednost upravo je u tome što se lako održavaju. Ali ono što će im dati utisak divnog vrta su pre svega biljke i lepe posude u koje su zasađene.

A koje su najbolje za male balkone, pitanje je koje sebi u ovo vreme često postavljamo? Ne birajte biljke koje teško uspevaju. Penjačice su idealne: one potpuno zelene ili pune cvetova kao što su ruže. Ako pokrivaju čitav zid, ne samo što vas štite od radoznalih očiju već pružaju uživanje u mirisu i lepoti. Jasno je da one ne mogu da se penju same od sebe, pa zato mora da im se napravi metalna ili drvena konstrukciju oko koje će se obavijati. Time što idu u visinu dobijate na prostoru, a to je u ovom slučaju vrlo bitno!

Penjačicama možete i da sakrijete zid koji je u lošem stanju na fasadi. Ruža, hortenzija, glicinija... Prelepe i mirisne, traže samo malo zalivanja. A ako su vam zidovi balkona sveže okrečeni, biljke ih mogu oštetiti, zato povedite računa. I na kraju dodajte pokoju lepu glinenu saksiju sa omiljenim cvećem, stavite jedan fenjer ili svećnjak na sims prozora i maleni balkon postaće vaš omiljeni kućni rajski kutak.

