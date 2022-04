ODVEZAO SAM JE DRUGOM MUŠKARCU I ČEKAO U KOLIMA DOK JE IMALA S*KS S NJIM: Devojka ga NASAMARILA samo tako! Plakao sam zbog toga

Izlasci na ljubavne sastanke trebali bi da budu zabavni i uzbudljivi. Bez obzira na nervozu i stres, upoznavanje nove osobe i sve mogućnosti koje se za to vežu, jako su uzbudljive.

Međutim, nekada sastanci jednostavno ne idu po planu i ispadnu totalna katastrofa. Jedan korisnik Reddita požalio se na svoj poslednji sastanak koji je bio zaista grozan.

- Devojka je bila jako slatka i činilo se kao da je jako zainteresovana za to da me bolje upozna. Jako je htela da se druži sa mnom, i to što pre, pa je predložila da dođem autom po nju - započeo je u svojoj objavi.

foto: Profimedia

Kako piše The Sun, sastanak je započeo odlično, razgovor je tekao lepo i privlačnost se činila obostrana. Međutim, odjednom je celo veče krenulo u lošem smeru. Zamolila ga je da je odveze do kuće njenog prijatelja, a kako je ionako bilo usput mestu na koje je hteo da je odvede, nije mu bio nikakav problem.

Uverila ga je da mora samo nešto da ostavi kod njega i da će doći za deset minuta. - Čekao sam deset minuta pre nego što sam poslao poruku da je pitam gde je. Naravno, nije bilo odgovora - napisao je.

foto: Profimedia

Nakon što neko vreme nije dobio odgovor, odlučio je da pokuca na vrata da vidi šta ju je toliko zadržalo. Vrata mu je otvorio visoki, tetovirani muškarac i rekao mu da devojka neće izaći još neko vreme jer ima seks s njegovim cimerom.

- Neću lagati, pustio sam suzu ili dve na putu kući - priznao je korisnik Reddita.

Devojka mu je drugi dan odgovorila da zbog štrajkovanja taksista nije mogla da dođe do svog dečka, pa je morala da smisli nešto drugo da bi došla do njegove kuće.

(Kurir.rs/ Vecernji.hr)

