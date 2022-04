DROGIRAJU IH NA SNIMANJIMA, NEKE POSTANU I PROSTITUTKE: Influenserka otkriva kako devojke na INSTAGRAMU postaju ŽRTVE prevaranata

Borbala Krojc (30) je manekenka iz Sarija koja vodi glamurozan život. Međutim, sada je rešila da otkrije šta se krije iza kulisa.

Osim egzotičnih lokacija i luksuznih autfita krije se istina o kojoj je ova influenserka rešila da progovori.

- Svakog dana dobijam na stotine poruka - što od prevaranata, što od potencijalnih "sponzora". Cilj svih njih je isti - da me namame u elitnu prostituciju i ja sam toga svesna. Načini na koje pokušavaju da to urade su brojni - od poziva na sumnjiva snimanja, preko sumnjivih ugovora za manekenstvo.

Svakog dana dobijem na stotine takvih ponuda, uprkos tome da sam verena za glumca i agenta Vila Palmera (38) - kaže Borbala, dodajući da je situacija na društvenim mrežama postala posebno opasna u vreme karantina, kada su mladim influenserkama više nego ikada stizale sumnjive poruke od prevaranata koji su se nadali da će profitirati na njihovoj naivnosti.

- Ja svakodnevno dobijam gomile gnusnih poruka. Više ni ne otvaram većinu njih. Recimo, pre par meseci me je kontaktirao neki čovek tvrdeći da je fotograf. Ponudio mi je snimanje na jednoj ekskluzivnoj lokaciji uz to da on pokrije sve troškove.

Zamolila sam svog agenta da ga proveri, a čovek je prosto ispario. Zamislite kako bih se loše provela da sam bila dovoljno naivna da se samo spakujem i krenem. Do mene dolaze strašne priče o devojkama koje drogiraju na tim snimanja, o strašnim stvarima koje se dešavaju - kaže Borbala, a prenosi Žena.rs.

Borbala kaže i da najviše poruka dobija od muškaraca koji će mi biti "sponzori".

- Kažu mi da rade u modeling agenciji i da će mi plaćati 500 dolara dnevno ako im šaljem slike. Imala sam i ponudu od 5.000 dolara da odem u Dubai i upoznam se sa jednim od tih "sponzora". Svi oni pišu da nemam nikakve obaveze prema njima, da žele samo moje društvo, ali ja dobro znam šta žele. Većina tih ljudi su bogati Arapi koji misle da sam ja poslovna pratnja i ne sprečava ih čak ni to što delim slike sa svojim verenikom - kaže Borbala.

- Znam devojke koje su pristajale na te ponude i kažu da im je neverovatno iskustvo to što imaju priliku da lete u privatnom avionu i odsedaju u luksuznim hotelima. Jedna je čak i probala da me ubedi da im se priključim uz reči: "Šteta što si u vezi, mogla bih da te spojim sa najboljim klijentima". Ona ne shvata da čak i da sam singl ne bih bila u iskušenju - koliko god to bilo glamurozno, na kraju je prostitucija. Neke od društvenih mreža pretvorile su se u katalog - kaže Borbala.

Američka Federal Trade Commission iznela je podatke po kojima se vidi da se broj prevara na društvenim mrežama utrostručio u toku pandemije, a samo u prvoj polovini 2020. godine žrtve brojnih prevara ostale su kraće za 117 miliona dolara. Većina prevara sprovedena je na Fejsbuku i Instagramu.

Pored Borbale, još jedna influenserka progovorila je o pravom stanju stvari za medije - u pitanju je Viktorija Klej (25), modna influenserka.

- Svakodnevno mi stižu poruke za Dubai, poruke od fetišista a moram da priznam da sam pala na dve prevare. Sada sam daleko mudrija, ali bila sam veoma naivna kada sam tek počela ovaj posao. Prva prevara na koju sam pala je kada mi se javio čovek tvrdeći da radi za neku modnu kompaniju i zamolio me da promovišem neko darovanje torbice.

Sve što je trebalo da uradim je da okačim sliku torbice i informacije o tome kako da se ljudi prijave. Pristala sam na to a dva meseca kasnije javila mi se pobednica da mi se žali da joj torbica nikad nije stigla. Kontaktirala sam tu kompaniju, međutim niko se nije javljao. Na kraju sam ja kupila torbicu i poslala je devojci - kaže Viktorija.

Druga prevara joj se, kaže, dogodila kada ju je kontaktirala neka firma i ponudila joj 300 funti ako nosi njihovu haljinu na nekom događaju.

- Pristala sam i okačila slike na svoj profil. Dve godine je prošlo a naravno, novca nema niti mi se ta kompanija ikada više javila - kaže ona, zaključujući da je područje društvenih mreža "divlji zapad" i da prevare cvetaju.

Čarli Brejk (26), britanska rijaliti zvezda jedna je od žrtava prevare. Kod njega je u pitanju krađa identiteta, gde je neko ukrao njegove slike i predstavljao se kao on i tako pljačkao njegove fanove.

