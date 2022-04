UPORNO PADATE NA ISTI TIP MUŠKARCA KAO U ZAČARANOM KRUGU: Za to postoje ČETIRI RAZLOGA, a evo kako da se tome oduprete

Četiri su moguća razloga zašto padate na isti tip muškarca iznova i iznova. Stvaranje sjajne veze može biti jedno od najzabavnijih i najuzbudljivijih iskustava kroz koje ćete ikada proći, ali najteži deo je doći do toga. Nova veza ili ljubavno interesovanje može da izazove mnogo stvari u nama, kao što je nelagoda zbog neznanja hoće li veza uspeti ili ne. To je iščekivanje da li mu se sviđate ili ne i da li vas zapravo privlači.

Razočaranje koje dolazi nakon početne faze uzbuđenja tera vas da mislite da će se veza zapravo ohladiti i dosaditi vam. Činjenica da su sve vaše sestre, prijateljice i komšinice udate i da viču na decu čini da "srećno do kraja života" izgleda kao daleka fantazija. Dakle, naravno, mučite se s pitanjem: "Zašto izlazim s istim tipom kog ne želim, a nikad s tipom kog želim?"

foto: Shutterstock

Mnogo je prepreka koje morate prevladati kako biste pronašli "onog pravog", pa evo četiri razloga zašto držite tipa kog želite podalje:

1. Vaše verovanje u ljubav je splasnulo. Usredsređenost na sve prepreke i na ono što bi se moglo dogoditi apsolutno će vas ostaviti oslabljenim i preplavljenim. Sve to razmišljanje može iscrpiti i dovesti vas do toga da mislite da je ljubav nemoguća. Dakle, kako se ne biste razočarali, možda ćete odlučiti da bi bilo lakše odustati ili se ne upustiti svim srcem u odnos, prenosi YourTango.

2. Ne uspevate da idete za onim što stvarno želite. Kada verujete da je ljubav nemoguća i da je planina previsoka, nećete uspeti da stignete tamo gde stvarno želite. Bojite se da biste zapravo mogli da budete srećni i da bi ljubav mogla da vam uspe. Iz straha i iz "igre na sigurno", viđaš s nekim ko te voli. Ako se viđate s nekim ko vas voli - tu nema rizika; vi kontrolišete ishod. A ako idete za onim što želite, tu se javlja rizik - rizik da budete slomljena srca, ostavljeni... ali i rizik da budete srećni. Rizik je vredan toga. Uostalom, koristi daleko nadmašuju rizik gubitka, pa zašto ne uložiti sve?

foto: Profimedia

3. Verujete da se "srećno do kraja života" odnosi samo na druge. "Srećno do kraja života" dogodi se onome ko odluči da nikada neće odustati, bez obzira na to šta se dogodilo. To je neko ko će rizikovati i krenuti za onim što stvarno želi. Osoba koja će uvek iznova ustajati nakon odbijanja, raskida i boli i neće se zadovoljiti statusom "kvo". Svemir uvek nagrađuje uporne i odlučne među nama. Vaš život i vaš izbor stvaraju ishod. Dakle, izađite napolje, pronađite resurse, potražite sreću i učinite da vam se život dogodi. Lopta je u vašem polju; verujte u ljubav i učinite to svojom stvarnošću.

4. Negativnost se pojavljuje kada smo srećni. Loše stvari, naše mane i problemi se pojavljuju i kada smo srećni i jedini način da to izbegnemo je da budemo u vezi s nekim ko nas voli, brine o nama i ko nas zapravo podržava. Osećaj nesigurnosti, ljubomore ili izbegavanja trauma iz detinjstva pojaviće se kada smo srećni. Ono što radimo u vezi s tim utiče na ishod. Veza koju cenimo s nekim koga volimo može biti šetnja u nepoznato i potpuno novo iskustvo za nas, ali nikada nećete zažaliti.

foto: Profimedia

Da, zastrašujuće je, ali vredi. Zato se suoči sa svojim strahovima i idi za osobom koju želiš, a ne za onom koju "dobijaš".

Ne privlačite osobu koju želite samo zato što je se bojite; bojite se šta bi to moglo da izvuče iz vas, kao i da zahteva od vas. Bojite se promena koje to nosi i načina da biste to stekli, a promena je sama po sebi zastrašujuća samo zato jer je nepoznata. Ali to je ujedno i nešto najisplativije što možete da učinite za sebe. Stoga riskiraj i idi za onim što želiš.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

