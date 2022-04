ŽENA SAZNALA DA JE NJEN NOVI DEČKO OŽENJEN, PA SE ZBUNILA: S*ks nam je odličan, nisam sigurna da li treba da ga ostavim!

Jedna žena iz Velike Britanije našla se u nezgodnoj situaciji kada je saznala da je muškarac sa kojim izlazi oženjen. Ona je zbunjeno rešila da pošalje pismo savetnici Kolin Nolan i da je zamoli za pomoć jer nije sigurna da li bi trebalo da ga ostavi ili da jednostavno nastavi vezu sa njim.

- Ja sam žena u ranim 30-im i nedavno sam počela da izlazim sa odličnim momkom, koji je na našem prvom sastanku priznao da je u otvorenom braku. Rekao je da i on i njegova supruga mogu slobodno da se viđaju sa drugim ljudima, ali imaju određene granice, kao što je da ne donose sastanke kući i da govore drugima ako se čini da stvari postaju ozbiljne sa nekim drugim - napisala je jedna žena za Miror, pa dodala:

foto: Shuttertock

- U početku je bila malo šokirana jer nikada ranije nije bila u ovakvoj situaciji i obično bi pobegla kada bi joj neki muškarac to priznao, ali ima nešto što joj se jako sviđa kod njega. Ona se zabavlja već neko vreme i nije srela nikoga sa kim je bila u kontaktu kao on. On je sladak, zabavan, zgodan i veoma dobro društvo. Seks je takođe uzbudljiv, ali ne mogu da shvatim da li je to zato što znam da je oženjen. Trenutno nemam ništa ili bilo koga drugog u svom životu, pa da li bi bilo loše nastaviti da ga viđam? Spomenuo sam to prijateljima koji ne mogu da veruju da čak i razmišljam o tome, ali zašto ne ako sam slobodan i nisam upoznao nikog drugog?

Kolin je zatim odgovorila na njeno pitanje objašnjavajući joj zašto nije u pametno da ostane u vezi sa njim.

foto: Profimedia

- Dok se viđate sa njim, nećete sebi dati priliku da upoznate tu drugu osobu koja vam može ponuditi mnogo više. Takođe je očigledno da vam se on zaista sviđa i ako se više uključite, postoji rizik da ćete se zaljubiti i početi da želite pravu vezu. Za njega je sjajno da uživa u svom otvorenom braku, ali šta vi zapravo imate od ovoga? Možda sada ide dobro, ali nije ravnopravan posao. Ako možete da kontrolišete svoje emocije i budete u ovoj vezi samo zbog seksa, onda je odlično. Međutim, ne znam mnogo ljudi koji bi to mogli da urade, čak i ako misle da mogu - odgovorila joj je Kolin Nolan.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:08 ZORANA BEŽI IZ RIJALITIJA NAKON SEKS SKANDALA: Drama u jeku, obezbeđenje pripravno!