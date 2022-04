VEZAO MI JE OČI I HRANIO ME JAGODAMA UMOČENIM U ČOKOLADU: Nekim ženama ove namirnice pomažu da dožive LUDU NOĆ!

Možda vam ovaj vodič može pomoći u odabiru afrodizijaka koji će vas dobro zagrejati za iduću seansu u krevetu...

Često smo preumorni i preopterećeni brigama da bismo bili raspoloženi za seks. Stoga i ne čudi da bi mnogi voleli da isprobaju neke od najpoznatijih afrodizijaka, ali se pitaju koji od njih zaista deluje. Novinarka britanskog tabloida isprobala je i ocenila neke od njih, ocenama od jedan do pet.

Ostrige: 1/5

Teško je shvatiti šta je seksi u tim malim morskim bićima. Ipak, ostrige su iz nekog razloga najpoznatiji i najpopularniji afrodizijak. Ova je školjka bogata cinkom za koji se smatra da jača libido. Ja sam svoje ostrige zalila sokom od limuna i tabaskom kako bih prikrila ukus koji mi nije prijatan, ali meni nisu pomogle da se uzbudim. S druge strane, moj partner koji ih je pojeo tri prilično se napalio. Što se mene tiče, nakon tabaska na ostrigama, jedina vrućina koju sam osetila bila je ona u mojim ustima!

Čokolada 2/5

Osim što ima odličan ukus, čokolada sadrži i dve važne hemikalije - triptofan i feniletilamin, koje oslobađaju hormone dobrog raspoloženja te tako pomažu da postanete raspoloženi za seks. Triptofan je sastavni dio serotonina, hormona ključnog za seksualno uzbuđenje. Feniletilamin je prirodni stimulans poput amfetamina i luči se u mozgu kad se ljudi zaljube. Nakon što sam pojela gotovo celu kutiju čokoladica, definitivno sam bila prožeta osećajem ljubavi! Ali, počela sam se da se osećam malo loše. Na kraju mi je bilo draže da se malo mazimo i da se uvalim u penušavu kupku nego da cupkamo ispod pokrivača.

Godži bobice: 4/5

Ova super namirnica navodno može jako da oživi vaš seksualni život. Smatra se da te male crvene bobice pospešuju lučenje testosterona i kod muškaraca i kod žena, te nas tako čine vrlo seksepilnima i pohotnima. Ipak, moram priznati da mi se ukus ovih bobica nije nimalo svideo! Imaju nekakav neobičan, prilično gorak ukus i teško ih je brzo sažvakati i progutati. Ipak nisu na glasu bez razloga: nakon što sam progutala pola vrećice, osećala sam se opuštenije i uzbuđenije nego pre. A nakon vrlo strastvene noći, moj partner ih je ujutro ubacio u moj jutarnji smuti!

Maka prah: 2/5

Ova biljka poreklom sa Anda smatra se prirodnim afrodizijakom koji može pomoći u boljoj plodnosti pa čak i povećati grudi. To zaista zvuči obećavajuće. Avaj, nije sve tako idealno jer ima užasan ukus i morala sam da dodam mnogo šećera da bi postala podnošljiva. Nakon nekoliko šoljica, moja čula su bila prilično razbuđena pa je svaki dodir mog partnera bio uzbudljiviji nego inače. Nisam mogla da se rešim gorkastog ukusa u ustima i osećala sam se loše, tako da sam brzo odustala od bilo kakve akcije.

Sveže smokve: 4/5

Sušene ili sveže, smokve se smatraju zavodljivim voćem jer podsećaju na ženski polni organ, a to nas, prema tvrdnjama naučnika, uzbuđuje samo po sebi. Probala sam svežu smokvu i bila je meka i dosta sočna. Nije bila neukusna, ali meni se ukus nije svideo. Pojela sam šest smokava i definitivno sam se osećala drugačije nakon toga jer sam svog partnera u pidžami počela smatrati neodoljivim, a nakon toga smo se i bacili na posao.

Jagode: 4/5

Hraniti partnera jagodama zaista deluje napaljujuće, a jagode su, osim toga, bogate vitaminom C koji podstiče proizvodnju polnih hormona, kao što su estrogen i progesteron - a svi su ti hormoni važni za seksualno uzbuđenje. Kako bi još malo podgrejali situaciju, partner mi je maramom zavezao oči i hranio me jagodama sa u prelivom od čokolade. Isključivanje čula vida učinilo je svaki dodir i poljubac uzbudljivijim nego ikada i celo iskustvo je bilo vrlo senzualno i romantično. Moj jedini savjet: za to veče pripremite neku staru posteljinu koje vam nije žao...

Crveno vino: 2/5

Umerena količina crvenog vina navodno poboljšava polnu želju i funkciju kod žena. Resveratrol, moćan antioksidans koji se nalazi u kožici crvenih bobica podstiče cirkulaciju i povećava dotok krvi u polne organe, pa tako povećava šanse za postizanje orgazma. Ipak, ne pretjerujte s vinom jer može da vas omami "tamo dole" i umanjiti sposobnost postizanja orgazma. Nakon dve obilne čaše koje sam popila s partnerom uz večeru, postala sam koketna i puna lascivnih ideja. Ali nisam mogla da odolim još jednoj čaši pa sam na kraju očajnički želela samo što pre da legnem u krevet i zaspim!

Bademi: 3/5

Namirnice bogate vitaminom E navodno potiču lučenje polnih hormona koji jačaju želju, a bademi se povezuju s plodnošću još od davnina. Nakon što sam ih grickala celi dan, moje se raspoloženje podiglo, a porasla je i moja pohota. Ali, nisam sigurna treba li da se zahvalim bademima ili činjenici da je moj sinčić napokon ranije zaspao te mi tako omogućio da se malo osećam odraslom!

