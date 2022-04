ŽENA ME OSTAVILA POSLE 43 GODINE BRAKA: Slomljeni muškarac ispričao potresne detalje veze, a NE MOŽE da PREŽALI jednu stvar!

Britanac od 60 godina objavio je tužnu ljubavnu priču o tome kako mu se brak raspao nakon dugog niza godina, napustila ga je supruga, s kojom je bio još od srednje škole.

Slomilo ga je, kaže ovaj neimenovani Britanac, to što je novog muškarca upoznala onlajn, ali i to što je otkrio da ga supruga vara već godinama.

- Moja žena je jedina žena s kojom sam ikada bio, upoznali smo se još u školi. I dok sam razmišljao o odlasku u penziju i veselio se zajedničkoj srećnoj starosti, ona je bila onlajn, razgovarala s muškarcima na stranicama za nalaženje partnera i dogovarala s njima seks - otkrio je, a prenosi The Sun.

Otkrio je da se to događa već četiri godine, dok su još živeli zajedno. No, nastavlja razočarani muškarac, to nije radila jednom, već više puta.

- Dok smo gledali televiziju, mislio sam da se dopisuje s prijateljicama, a ona je komunicirala s drugim muškarcima - izjavio je razočarano.

Nedavno mu je priznala da se viđa s jednim od njih već godinu dana. U njega se, naime, zaljubila i sada želi razvod.

- Promenila se, ne prepoznajem u njoj više ženu koju sam voleo i s kojom sam imao decu. Kao da je imala transplantaciju ličnosti - komentarisao je muškarac.

Iako je ona preljubnica, ona krivi njega da je veza krenula nizbrdo, ističe on.

- Savetovali su mi da ću morati da prodam kuću i da joj dam polovinu vrednosti, iako nisam bio neveran. Moje ćerke, obe u ranim 20-ima, takođe su šokirane i osećaju se rastrgano između mene i svoje mame. Izgubio sam sve, bol i šok su neopisivi - žalostan je muškarac.

Što se tiče budućnosti, izgleda toliko mračno da ne zna kako će dalje. Kolumnistikanja Didri Sanders mu savetuje da ide dan po dan i da će mu ćerke, koje su već velike, sigurno dati podršku.

