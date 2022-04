IZBEGNITE KOMPLIKACIJE: Nemojte više da GREŠITE, pravilna briga o zdravlju najosetljivijeg dela tela podrazumeva samo OVO

Iritacije, bakterijske vaginoze, gljivične infekcije ili suvoća čest su rezultat nepravilne brige o najosetljivijem delu tela svake žene.

foto: Profimedia

Mnoge pripadnice lepšeg pola nerado o ovome govore i ustručavaju se da kod doktora provere da li pravilno čiste intimno područje. Nažalost, nepoznavanje sopstvene anatomije i pogrešni pokreti često dovode do promena koje značajno utiču na reproduktivno, ali i celokupno zdravlje.

Izostanak pravilne higijene dovodi do ozbiljnih komplikacija, ali žene treba da znaju i da preterana higijena, čemu su neke pripadnice lepšeg pola i te kako sklone, može isto da napravi veliku štetu. Da se to ne bi dogodilo, Lena vam ukazuje na osnovna pravila održavanja intimne higijene.

Mlaka voda je najbolja

foto: Profimedia

Pene i gelovi za kupanje obogaćeni raznim mirisima ne bi trebalo da dolaze u dodir s intimnim područjem jer mogu da promene vaginalni pH, odnosno da nepovoljno utiču na ravnotežu zdravih bakterija. Njihovo korišćenje može dovesti do raznih infekcija, a to se događa i kada se za ispiranje vagine upotrebljavaju mirisni sapuni.

Najbolje rešenje za održavanje higijene su mlaka voda, kao i specijalna sredstva koja mogu da se nabave u svakoj apoteci ili drogeriji, a na njima je istaknuto da su samo za ovu namenu.

Gaćice uvek treba da budu suve

Posle mokrenja veoma je važno da žena pažljivo obriše intimni deo (preterano trljanje dovodi do svraba, ozleda, ranica, suve vagine) i presvuče se ako na donji veš kapne neka kap.

foto: Profimedia

Vlažan veš dovodi ne samo do neugodnih mirisa već i do raznih infekcija od kojih se neke zaista teško leče, pa je presvlačenje obavezno i nakon vežbanja ili treninga, kad se znojimo od glave do pete.

Uska odeća, posebno ako je od sintetike, ne dolazi u obzir! Vlaga zalepljena za vaše intimno područje koje ne može da diše brže donosi infekcije i komplikacije. Vaš izbor uvek treba da bude pamučno i lagano donje rublje i odeća koja vam nije pripijena uz telo.

Pravilno brisanje

Koliko god vam možda zvučalo smešno što vam na ovo uopšte ukazujemo, verujte da se veliki broj infekcija dobije upravo zato što se ovo nepravilno radi.

foto: Shutterstock

Uvek se brišite od napred prema pozadi - od vagine prema anusu. U suprotnom suprotnom, velika je mogućnost da bakterije iz anusa završe u vagini, što ženu može skupo da košta.

Usvojte i ovu naviku

Potrudite se da posle svakog seksualnog odnosa mokrite i operete vaginu kako se ne bi narušila njena flora, što se događa i kad partner koristi kondom. Ako to ne radite, bakterije će se namnožiti i ugroziti mokraćnu cev i bešiku.

Menstrualni ciklus

Higijenski ulošci i tamponi moraju da se menjaju na svaka četiri sata. Žene koje imaju obilne menstruacije to treba da čine na svaka tri sata, a s manjim protokom krvi, ako nisu u prilici, period mogu da produže na četiri sata.

foto: Shutterstock

Promenite higijenske uloške i tampone na svaka tri do četiri sata

Naravno, uvek treba da se očisti intimno područje pre nego što se stavi uložak ili tampon da ne bi došlo do osipa, neugodnih mirisa i infekcija.

Dlačice su korisne

Za depilaciju se odlučuje sve više pripadnica lepšeg pola iako je dokazano da su intimne dlačice korisne i da se ne nalaze bez razloga tu gde jesu - one štite intimno područje od bakterija i infekcija. Brijanje često napravi povrede, pa ako se žena ipak odluči za uklanjanje dlačica, to ne bi trebalo da radi sama.

foto: Shutterstock

Raspitajte se da li je salon specijalizovan za to proveren i ne dozvolite upotrebu neproverenih sredstava, prepunih hemikalija koje mogu iziritirati to područje.

Muškarci, ne izvlačite se!

Zapanjujuće je koliko muškaraca, i kod nas i u svetu, ne vodi dovoljno računa o svojoj intimnoj higijeni, a trebalo bi da je obavljaju jednom dnevno, odnosno pre svakog seksualnog odnosa (čak i ako se koristi kondom!) kako svoje zdravlje i zdravlje partnerke ne bi doveli u opasnost.

Pre svega, obavezno je pranje ruku i pre i nakon odlaska u toalet. Korisno je da nakon uriniranja i vršenja velike nužde, ako to uslovi dozvoljavaju, polni organ i anus dobro operu i posuše jer gljivice vole vlažnu površinu.

foto: Shutterstock

Uvek prilikom tuširanja ili kupanja treba da operu penis toplom vodom povlačeći kožicu preko glavića i time efikasnije očiste prostor podložan za razvoj anaerobnih bakterija i gljivica. U suprotnom, suočiće se sa sirastom, beličastom masom koja nastaje taloženjem mrtvih ćelija, smrdi, kao i crvenilom i otokom na vrhu penisa. Kada završe sa čišćenjem i sušenjem ovog predela, važno je da vrate kožicu u prvobitni položaj.

Znoj i dlačice na testisima takođe mogu da proizvedu jak i neprijatan miris, pa se uz higijenu savetuje da nose široke pamučne bokserice kako bi ovo izbegli. A kad se peru testisi, ne treba koristiti uobičajena sredstva za tuširanje, već blagi sapun ili gel koji neće izazvati iritaciju kože (oprez je neophodan i kod upotrebe talka i dezodoransa).

foto: Shutterstock

Oni koji koristite seksualna pomagala treba obavezno da ih očistite nakon odnosa, a ako muškarac ima infekciju, treba da kaže partnerki kako bi zajedno preduzeli sve mere prevencije, posebno korišćenje kondoma i neophodne terapije.

Kurir.rs/Lena/B.M.

Bonus video:

01:52 Porodilje žrtve lekara: Žene priznale da su vređane i maltretirane tokom porođaja