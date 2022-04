SREĆNA SAM ŠTO TI JE MUŽ UMRO, GROZNO SI LJUDSKO BIĆE: Reči majke MONSTRUMA kidaju dušu, ali ćerka ima objašnjenje za to

Porodični odnosi nikada nisu laki, a iako relacija majka - ćerka važi za svojevrsnu svetinju i trebalo bi da predstavlja sigurnu luku, životno iskustvo pokazalo nam da nije uvek tako.

Ponekad je odnos majke i ćerke obojen velikim izazovima i problemima, baš kao u slučaju Amerikanke Britani Kol, koja je o tome napisala i emotivnu ispovest.

Britani je oduvek imala loš odnos sa majkom, ali je isti došao do vrhunca tokom pandemije korona virusa i karantina, kada je i nastao njen blog, koji prenosimo u celosti sa portala "Love What Matters".

"Moj karantin protiče drugačije nego za ostale ljude. Nemam porodicu koja me voli izdaleka. Nemam mamu koja me zove preko Fejstajma ili roditelja koji bi mi rekao "Volim te" u ovim teškim vremenima". Istina je da, bila globalna pandemija ili ne, te reči nikada ne bi izašle iz njenih usta. Osim ako za cilj nemaju manipulaciju.

Moja majka ima narcisoidni poremećaj ličnosti. Ona je narcisoidni zlostavljač. Kada sam otkrila da postoji termin za tu vrstu emocionalnog i mentalnog zlostavljanja koje mi je priređivala celog života, pao mi je teret sa leđa. Znala sam da je sve stvarno - sva ta anksiozn aosećanja tokom mog detinjstva, sve suze i nisko samopoštovanja, ali sada sam konačno imala pojam koji opisuje moju stvarnost. Razumela sam sve godine šišanja svoje prelepe, plave kose jer mi "nije bilo dozvoljeno da budem lepša od nje", sve godine u kojima mi je govorila da sam "bezvredni nesrećni slučaj" dobile su smisao.

Otkako se svet raspao zbog ove pandemije, moja majka to koristi da se osećam posebno krivom, jer je nisam posetila. Prošle nedelje mi je poslala poruku: "Ti si grozno ljudsko biće jer me nisi posetila", iako zna da smo usred strogog karantina. Iako zna da nismo razgovarale mesecima jer je poslednja poruka koju mi je poslala, i to bez razloga, bila: "Srećna sam što je tvoj muž umro. Zaslužila si to". I to mi je poslala u 3 sata ujutru. A sada me krivi što nisam prekršila karantin da bih je posetila, iako ne razgovaramo i živi tri sata daleko od mene.

Uprkos svemu što mi je učinila, ipak sam joj poslala kutiju konzervirane hrane, nekvarljivih proizvoda i toalet papira. Nikada mi se nije javila. Nikada mi nije rekla hvala. Ali, zapravo, šta god ona uradila ili rekla, ja nikada neću moći da brinem o njoj. Pretpostavljam da je to prokletstvo iste krvi. Uvek ću biti ljubazna prema njoj. Ali, nikada neću dozvoliti da poverujem u njene prezrive reči. Previše puta sam upala u tu zamku i neću joj dozvoliti da uništi moj put isceljenja", napisala je Britani.

