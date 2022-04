SUPTILNI ZNACI DA VAS NAJBOLJI PRIJATELJ ZAPRAVO NE PODNOSI: Ako ovo primetite, odmah PREKIDAJTE, jer ne može očima da vas gleda!

Takmičarski duh vašeg najboljeg prijatelja ide vam na živce - često iscrpljuje vašu energiju, kopira vaš stil ili vam daje negativne savete - a potom insistira na tome da je upravo on taj koji zna šta je najbolje za vas. Možda imate tajnog neprijatelja u svom okruženju.

Ako postajete pomalo sumnjičavi prema nekome iz svog okruženja, psihoterapeutkinja, spisateljica i stručnjak za odnose Lusi Beresford iznela je znakove koji mogu da ukazuju na to da vaš prijatelj nije osoba za koju ste mislili da jeste - zvuči li vam išta od ovoga poznato?

Suptilne promene

Ako se radi o dugogodišnjem prijateljstvu, ključna stvar na koju treba pripaziti je promena energije. Kad razmislite o nekom konkretnom prijateljstvu, možda ćete otkriti da neke stvari koje ste dobijali - radost, stimulacija, podrška - jednostavno više nisu tu. Ili je možda prijateljstvo postalo "bolno" neuravnoteženo, ako je jedan od vas uspešniji ili je pre onog drugog postigao određene životne ciljeve, prenosi The Sun.

Energija je bitna

Osećate li se psihički ili fizički iscrpljeno kada ste s tom osobom - uživo i virtualno? Čini li vam se da su negativni prema vašim postignućima ili zadovoljstvima, kao da uvek pokušavaju da kritikuju ili umanje ono što se dešava u vašem životu? Apsolutno je važno za našu dobrobit izbaciti negativnu energiju iz života, a to uključuje i toksičnu povezanost sa starim prijateljima. Važno je proceniti podržava li vas ovaj prijatelj ili vas vuče.

Zelenooko čudovište

Postoje li znakovi koji ukazuju na to da su ljubomorni na vas, a koje prikrivaju govoreći vam da to što oni kažu, niko drugi ne želi da vam kaže? Možda žele da ostave utisak da imaju na umu vaše najbolje interese, ali ako obratite pažnju - na reči koje koriste, ton njihove komunikacije ili ako su njihovi postupci suprotni njihovim rečima - to bi mogao da bude znak da vam zavide na onome što imate.

Negativna privlačnost

Zapitajte se zašto ste dopustili da drama traje tako dugo? Može li biti da se vašelične nezdrave potrebe zadovoljavaju zadržavanjem ove otrovne osobe u životu? Pomaže li vam odnos s ovom osobom da se osećate manje usamljeno, korisno, važno ili superiorno? Otrovne prijatelje ponekad poistovećujemo s ljudima iz naše prošlosti - poput kritičnog učitelja, nedostupnog roditelja ili kompetitivnog brata ili sestre.

Iskorišćava vas

Čini li se da pokušavaju da vas iskoriste ili vas na neki način već koriste? Uvek traže usluge ili pokušavaju da upoznaju ljude koje poznajete? To je znak da se radi više o njima i da vas vide kao objekat, a ne kao osobu.

Lojalnost

Ako imate zajedničke prijatelje, proverite govori li vaš takozvani prijatelj o vama negativno iza vaših leđa. Ovakvo ponašanje je otrovno, ali takođe vrlo jasno. Ljudi koji ogovaraju i šire priče pokušavaju da zavade, pa vladaju. Pokušavaju da stvore dva tabora, suprotstavljajući strane.

Pohvale i komplimenti

Suptilniji oblik neprijateljskog ponašanja je kada je neko pasivno-agresivan. Govore stvari koje zvuče prijatno ili korisno - ali su zapravo negativne ili zaostale. Takođe, mogu biti vrlo otporni prema svim planovima koje predlažete. Teško je adresirati takvo ponašanje jer je "pasivna" strana namerno dizajnirana da izgleda kao nepreteća. Ali s vremenom, ako se pojavi obrazac, znate gde ste.

Takmičenje

Da li vam je prijatelj postao "konkurencija"? To mogu pokazati manje stvari poput kopiranja vašeg modnog stila ili društvenih, odnosno životnih izbora. Neki lažni prijatelji takođe će kopirati vašu karijeru ili izlaske. To može biti vrlo iscrpljujuće, jer pokušavaju da "preuzeti" deo tebe. Da li se hvale stvarima koje su stekli ili postigli, kako bi sugerisali da ste postigli manje u svom životu? Ovaj pokušaj da vas umanje način je da se nesigurni ljudi osećaju superiorno.

Kako prekinuti s toksičnim prijateljem?

Otpuštanje toksičnog prijatelja iz života oslobađa energiju, ali i prostor za različite, zdravije ljude da uđu u vaš život, donoseći topao, iskren i ispunjen odnos. Provera prijateljstva omogućuje vam da postavite granice, što znači da ćete ubuduće biti oprezniji. To ne mora biti dramatično, možete i elegantno prekinuti kontakt.

