LEPOTA JE KRST KOJI ŽENA NOSI! Glumica Snežana Savić objasnila u čemu leži PROKLETSTVO LEPIH ŽENA!

Nakon uloge u seriji o Jovanki Broz, supruzi Josipa Broza Tita, uverili smo se koliko je ova žena zadržala svoj divan izgled i u 68. godini. Kada se još kao studentkinja glume pojavila kao Koštana na sceni Narodnog pozorišta, shvatili su svi da se pojavila rasna lepotica.

Snežana Savić je govoreći o Jovanki izjavila da lepe žene često nisu srećne i da je lepota usud. Na osnovu čega takvo mišljenje?

- Visoka je cena svega što je izuzetno. Teško je sačuvati sebe od izazova koje lepota nudi. Teško je uz tu lepotu imati veliku dozu pameti. Šekspir je napisao: "Ima lepih žena, onih koje to nisu, i pametnih. A pametnu i lepu, takvo čudovište ovaj svet nije video". Pamtim lepotu Nikice Marinović koja je je bila sfinga, savršena od glave do prstiju i noktiju na rukama i nogama. Tragično je završila. Lepota je kao krst koji nosite i treba imati veštine da izbegnete mnogo opasnih zamki, da vas ne ponese.

foto: Promo

- Uvek se setim jedne rečenice koju je u nekoj predstavi izgovarao Mima Karadžić: "Na ovu, izgleda, navala bila nije!" Pisac je hteo je da kaže kako nije imala neki izgled.

- Viđala sam prelepe žene i one koje to nisu. Ove prelepe je život toliko mleo, da su postale neugledne. Ona manje lepa živela je u miru i nije bila tolika navala na nju. I tokom vremena postaje lepotica, a ova prelepa, zbog opšte navale i neveštine da se sačuva - uvene. Ali, to je za dužu priču.

Kurir.rs/Lena/Lj. Jorgovanović

