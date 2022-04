MOJE DETE JE ZLOBNO, JEDVA ČEKAM DA SE ISELI IZ KUĆE: Roditelji BRUTALNO ISKRENO priznali šta najviše mrze kod svoje dece

Buzzfeed je nedavno napravio anketu s pitanje za roditelje koje koje je glasilo - koje stvari potajno mrze kod svoje dece, a u nastavku pročitajte neke od zanimljivijih odgovora.

"Moja 18-godišnja ćerka svaki detalj svog života deli s prijateljima u grupnom četu. Ne bi trebalo da im šalje moje fotografije nakon što sam zaspala na kauču. Ne tiče ih se kad se posvađam sa suprugom. Svaki put kad vidi ili čuje nešto iole zanimljivo, počne da im kuca poruke. Mrzim to."

"Moja najstarija ćerka ima 8 godina i jako je inteligentna, što je nevjerojatno, ali smatra se superiornijom od svojih vršnjaka i braće, a iskreno, vjerojatno i od mene. Strastvena je čitateljica i dobro se izražava, ali to ju je učinilo prilično oholom i bojim se kakva će biti kao tinejdžerica."

"Moj 10-godišnjak voli da bude prljav. Znam, samo je dete, ali sve vreme želi da smrdi. On misli da je to smešno, ali ne podnosim takvo ponašanje i iskreno se nadam da će ga prerasti."

"Zaista ne podnosim svoju poćerku. Ona je u ranim 20-im, njen tata i ja u braku smo gotovo 20 godina. Nema kontakt sa svojom biološkom majkom i ja sam je odgajala od njene pete godine. Uvek sam bila tu kad sam joj bila potrebna. Nakon toliko vremena, ljubavi i truda, ona me i dalje doživljava kao uljeza. Sebična je, nepristojna, manipulativna i nezahvalna. Govori stvari kako bi me namerno povredila, kupuje poklone samo za svog tatu i ignoriše me u sopstvenoj kući."

"Moj sin uopšte nema ambicija. U srednjoj je školi i mislim da ne bi izlazio iz sobe nedeljama sve dok ima svoj PS5 i hranu. Nikad ne razmišlja o budućnosti, a ja sam potpuno drugačija."

"Barem jednom nedeljno poželim da mi neko uzme decu na mesec dana. Ne poštuju me. Deru se kad god ih zamolim da nešto urade. Uopšte mi ne bi nedostajali."

"Moj trogodišnji sin toliko udara i grize da se iskreno bojim. Znam da je to normalna faza odrastanja, ali on je dovoljno star da zna da je to pogrešno, a svejedno to radi jer misli da je smešno."

"Mrzim što je moja petogodišnjakinja toliko takmičarski nastrojena. Mora da bude bolja u svemu od svojih vršnjaka. Ako ne pobeđuje, napušta igru. Izluđuje me."

"Mrzim nezahvalnost svog deteta. Uvek sam podsticala nezavisnost kod dece kako bi imali samopouzdanja. Sami peru svoju odeću, mogu da izlaze, ne teram ih da uče. Sada, s 13 godina, moja najstarija ćerka veruje da ima pravo na svu slobodu jer zna da uradi neke stvari."

"Moje najstarije dete je zlobno i uživa u tome da se drugi ljudi osećaju loše. Stalno laže. Pokušavala sam s doktorima, terapeutima, ali ništa im ne pomaže. Iscrpljena sam i jedva čekam da se iseli."

