KAKO DA SE ODBRANITE OD AGRESIVNE OSOBE? Tehnika koju koriste MEDICINSKE SESTRE pomoći će vam da smirite onog ko vas NAPADA!

Neki ljudi su agresivni, drugi su pak smireniji, ali se svakako svima od nas desilo da se niz osećanja skupe u nama i da počnemo da osećamo bes.

U takvim situacijama osoba se oseća nemoćno i kao da može samo da viče i verbalno napada svakog ko joj priđe.

foto: Profimedia

Nikada nije prijatno i može biti veoma teško izaći iz svega toga, a najbolje je pokušati da celu tu situaciju rešite na što bezbolniji način, a tehnika koju koriste medicinske sestre savršena je za to. Da biste to uspeli morate da slušate i razumete tu osobu. Pokušajte da shvatite da li je ta agresija posledica trenutne situacije ili osobina tog pojedinca i da li možete time da se nosite sami ili je pak bolje da vam neko pomogne da ne bi došlo do fizičkih povreda.

Pokušajte da ne odgovorite agresijom

Agresija je zarazna. Kada vam priđe agresivna osoba koja je pritom povređena i uplašena uradiće sve da se i vi tako osetite. Morate da znate da bi samoodbrana u tom trenutku bila najgore moguće rešenje. Dokle god vas osoba samo verbalno napada, probajte da ostanete smireni i da joj pomognete da se i sama smiri.

Ne shvatajte sve previše lično

Verbalno agresivni ljudi imaju tendenciju da koriste zajedljive, otrovne reči koje mogu uznemiriti svakoga. Ali umesto da se uznemirite i uvredite, pokušajte da razumete jednu jednostavnu činjenicu, a to je da vas reči nikako ne mogu povrediti. A na vama je da odlučite kako i čime ćete im odgovoriti.

foto: Shutterstock

Pustite ih da budu sami i smire se

Ljudi koji su skloni agresivnom ponašanju često su iznervirani i „preopterećeni”. Njima je dovoljna jedna stvar kao okidač koji će pokrenuti lavinu i kod nekih ljudi je pitanje trenutka kada će zlonamerne reći preći u fizički obračun. Neki ljudi mogu sve da podnesu, ali drugima je dovoljno da se pretvore u osobu iritiranu senzornim preopterećenjem. Dajte im vremena da se smire.

Ponudite pomoć

Nakon što se uspeli da smirite situaciju, pitajte verbalno agresivnu osobu kako joj možete pomoći ako sledeći put bude isto tako ljuta. Suptilno joj predložite da i sama potraži pomoć od stručnih lica. Postoji nmnogo anonimnih telefonskih linija i mejlova koji pružaju besplatnu podršku.

(Kurir.rs)

