BUDUĆI OTAC SAZNAO DA ĆE DOBITI ĆERKU, PA DOŽIVEO NAPAD BESA: Psovao i vikao, pa pobegao! Njegova REAKCIJA izazvala HAOS (VIDEO)

Jedna žena je objavila video otkrivanja pola bebe na TikToku, a video je toliko postao viralan među korisnicima, da je prikupio čak 44 miliona pregleda.

Buduća mama i njen muž već imaju dve ćerke, od 3 i 1 godinu, a sada očekuju svoju treću devojčicu, što su podelili sa svojim bližnjima. Dok su mama i dve devojčice klicale i slavile nakon što su počele da pljušte ružičaste konfete, tata je imao sasvim drugačiju reakciju, koja je uključivala razočarenje, pa čak i izlive nezadovoljstva i psovke.

Kontroverzna tatina reakcija

Kako plave boje, koja bi značila da očekuju dečaka, nije bilo na vidiku, tata je razočarano zabacio glavu, psovao i bežao od kamere. Potom se vratio i dodatno opsovao.

Srećom, njihove ćerke to nisu primetile. Ignorisala ga je i njegova supruga, koja je uživala u radosti sa svojim devojčicama. U videu je naglasila da se kune da je on srećan.

Sasvim je jasno da se očajnički nadao sinu

Pratioci su bili razočarani tatinom reakcijom, a mama je isključila komentare. Međutim, video je do tad već bio podeljen na drugim platformama, a ljudi su pisali da je ovaj tata „grozan”, „kreten” i slično.

"Taj video je bilo bolno gledati. Ne mogu da zamislim da imam oca koji je bio razočaran u mene pre nego sam se rodila. Njegova reakcija je bila alarmantna", napisala je jedna pratiteljka.

"Trebalo bi da se stidi zbog te reakcije. Odrastao čovek koji je imao takav izliv besa", dodala je druga. "Šta mislite, kakvu poruku on šalje svojim ćerkama kad tako reaguje?” upitao je jedan pratilac.

Mama je zaključila da ga treba odbraniti

Objavila je video najslađih trenutaka između njega i njegove dve kćeri. U opisu je napisala: "On voli SVE svoje djevojčice i one ga vole. Voleo je svoje bebe od trenutka kada je saznao da ćemo ih dobiti! On je dobar tata."

Ovaj put je dozvolila komentare. "Svakako. Koga pokušavaš da uveriš?" upitao je jedan. "Nas ili sebe?"

Drugi je napisao: "Šteta je učinjena."

Ljudi nisu odustajali, gledajući video kao "kontrolu štete" i ponavljajući svoje uverenje iz prvog videa, o tome da su primetili crvene zastavice u braku.

(Kurir.rs)

