KROMPIR PIRE KRASI SVAKI USKRŠNJI RUČAK: Spremanje ovog omiljenog jela je dugo i naporno, a uz OVAJ TRIK biće gotovo za 15 MINUTA!

Veliki porodični ručak prosto je obavezan faktor svakog praznika, a posebno Uskrsa. Jedno od omiljenih jela koje se obavezno nalazi na trpezi je svakako pire krompir, koji bi mnogi jeli svakog dana.

Jedna majka otkrila je da postoji mnogo lakši način za pripremu ovog omiljenog dodatka jelu, koji ne podrazumeva seckanje i guljenje.

- Sigurna sam da nisam jedina osoba koja je ovo shvatila, ali pre nego što sam počela to da radim, nikada nisam videla niti čula za to. Dakle, na ovaj način vam predstavljam svoj vodič za pravljenje pire krompira. Prvi korak u postizanju savršene kaše je da koristite mikrotalasnu pećnicu i stavite krompir u nju dok potpuno ne omekša. To će zavisiti od veličine krompira koji koristite i koliko, ali možete proveriti ubodom noža - rekla je ova mama u videu i dodala:

- Sledeći korak je jednostavno izvaditi unutrašnjost iz kore i zgnječiti je viljuškom.

Zatim je rekla da možete dodati puter, pa čak i rendani sir i biber po želji.

