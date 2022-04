SVAKI USKRS PRESEDNE CELOJ PORODICI: Bio je mali kada smo otkrili da je SMRTNO ugrožen, a bilo koji praznik bi mogao da ga UBIJE!

Dok se svi raduju Uskrsu, meni se pred svaki taj praznik plače jer je moje dete alergično na Uskrs. Tako svoju priču počinje Kerol Tul (45), majka dvoje dece iz Velike Britanije koja ističe da od nemilog događaja sada ovaj veliki praznik prezire.

- Kada je imao tri godine, saznali smo da ima težak oblik alergije na orašasto voće - kaže Kerol, inače kasirka u jednoj lokalnoj radnji. Kako kaže, za njegovu alergiju saznali su slučajno, dok je jeo kikiriki na jednoj porodičnoj proslavi.

- Otrčao je od stola plačući a lice mu se potpuno nadulo. U početku smo mislili da ga je ujeo neki insekt jer mu se ništa slično nikada ranije nije desilo. Prvo smo krenuli u apoteku misleći da sigurno nije u pitanju ništa strašno, ali kad je počeo da šišti, kašlje i kija, otrčali smo u bolnicu gde nam je rečeno da nam je sin žestoko alergičan na sve orašaste plodove.

Alergija je toliko jaka da ne može da jede ni stvari koje ne sadrže orašaste plodove, ali su proizvedene u fabrici koja ih inače prerađuje. Alergija mu se dogodi i ako je u sobi sa zapakovanim čokoladama - kaže Kerol koja zato mora da bude posebno oprezna oko Uskrsa, kada se čokolade i čokoladna jaja dele šakom i kapom, a samo jedan zalogaj može da ubije njenog sina Risa.

- Teško je oko Uskrsa jer smo frustrirani i mi i on. Pre nego što mu kupim uskršnje poslastice, moram sto puta da pročitam etiketu kako bih bila sigurna da on to sme da jede. Pored toga, moram stalno da budem na oprezu da mu neko drugi ne da slatkiš koji ne sme da jede, a onda kreće borba jer detetu treba oteti slatkiš i objasniti mu da ne sme to da jede. Zato izbegavamo praznične proslave - kaže ova majka.

Ipak, kaže, ne želi da dozvoli da praznik u njihovoj kući prođe potpuno nezapaženo, pa se priprema mnogo ranije i lovi po radnjama dozvoljene slatkiše.

- Onda mu napravim njegovu "Uskršnju kutiju", čak kupim i velika plastična jaja pa ih punim slatkišima koje sme da jede - kaže majka.

