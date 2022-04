NIKAKO JE NE SNIŽAVAJTE: Ovo su PRAVILA koja ne smete kršiti dok imate TEMPERATURU, puste telo da se samo BRANI

Povišena temperatura je uobičajeni znak bolesti, ali nije uvek i nepoželjna pojava. U stvari, lekari smatraju da ona igra glavnu ulogu u borbi protiv infekcije. Kada je treba obarati lekovima - antipireticima, a kada pustiti da "radi svoj posao"?

Evo koji simptomi mogu da vam pomognu da donesete odluku, prema navodima slavne klinike "Mejo". Ove smernice važe za ljude koji su, generalno, dobrog opšteg zdravlja. Dakle, ne važe za one čiji je imunitet ugrožen, primaju hemoterapiju ili su nedavno bili operisani.

Za početak, treba znati da se temperatura najbolje meri oralnim ili rektalnim toplomerom. Pre merenja, i pacijent i toplomer treba da budu u istoj prostoriji, sa stabilnom temperaturom, barem pola sata. Dok se meri temperatura, ne treba jesti, piti, ni kretati se.

Normalne vrednosti mogu biti između 35,4 i 37,4 C stepeni. Ako dete ima povišenu temperaturu, postupci zavise od njegovog uzrasta:

- za novorođenče, do 3 meseca, preko 38C stepeni (mereno rektalno) je znak da odmah zovete lekara - od 3 do 6 meseci, za temperaturu do 38,9C stepeni (rektalno), dete treba da leži i uzima dosta tečnosti, a kod lekara ga treba voditi ako je neuobičajeno razdraženo ili letargično.

Ako temperatura pređe tu granicu, obavezno potražite lekarsku pomoć i ako drugih simptoma nema. Kod dece uzrasta od šest meseci do dve godine, može se davati paracetamol, a starijima od šest meseci i ibuprofen. Aspirin nemojte davati.

Za decu od 2 do 17 godina, pravilo je da se temperatura ne obara lekovima sve do granice od 38,9C stepeni, ali je obavezno ležanje i dosta tečnosti. Preko te granice, treba dati gorenavedene lekove za snižavanje temperature, a ukoliko ima i drugih simptoma, ići kod lekara.

Isto važi i za starije od 18 godina, s tim što se kod njih temperatura meri oralno. Oni mogu i da uzimaju aspirin.

