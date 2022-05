ZAŠTO SE SLAVNI VIŠE RAZVODE OBIČNIH LJUDI? Ovo su NAJČEŠĆI RAZLOZI ljubavnih brodoloma koji se često završe u histeriji i suzama

U toku je suđenje Džonija Depa za klevetu vrednu 50 miliona dolara protiv bivše supruge Amber Herd. Ceo svet pažljivo prati suđenje, ali to je samo jedna od niza brakorazvodnih parnica kod slavnih osoba.

Psihijatar Denijel Z. Lajberman i fizičar i pisac Majkl I. Long u svojoj knjizi o dopaminu, hemikaliji koja se proizvodi u ljudskom mozgu, ponudili su zanimljivo objašnjenje tog fenomena.

Prema definiciji, dopamin je molekul koji je kod čoveka odgovoran za motivaciju, kretanje, želju za nečim ili nekim. On je obično u nekoj ravnoteži s ostalim molekulama, zbog kojih smo srećni s onim što imamo, poput serotonina i oksitocina.

Sudeći prema istraživanju, autori knjige tvrde da slavne osobe proizvode više dopamina od običnih ljudi. Upravo to bi trebao da bude razlog njihovog nezadovoljstva trenutnim stanjem stvari i željene promene.

- Slavne osobe najvišeg ranga su u divljoj potrazi za još: još novca, još droge, još seksa i još svega što je trenutno u modi. Sve im jako brzo dosadi - napisali su u svojoj knjizi.

Prema istraživanju britanske Fondacije za brak, procenat razvoda među slavnim osobama i ostatka populacije je skoro dvostruko veći.

- Studija koja je 2016. godine sprovedena nad glumcima u Australiji otkrila je da su glumci, uprkos "osećaju ličnog rasta i pronalasku smisla i vrednosti u glumi", jako ranjivi kad su u pitanju mentalne bolesti. Glumci su otkrili mnogo važnih boljki poput "problema s autonomijom, osećaja nedostatka uticaja na okolinu, složenih odnosa s drugim ljudima i visokog nivoa samokritike - napisali su u knjizi.

U nastavku navodimo 10 najčešćih razloga zašto se ljudi razvode:

1. Venčali su se iz pogrešnih razloga

Novac, predugo su zajedno, a niko bolji nije naišao i to se očekuje od njih, premladi su se venčali ili porodični pritisci na brak - potpuno su pogrešni razlozi za venčanje. U njega treba ući iz ljubavi i sa željom da ćete svog izabranika ili izabranicu voleti, podržavati i pratiti na svom životnom putu.

2. Nisu izgradili sopstveni identitet

Ako se u zajedništvu niste i vi lično sami izgradili, moguće je da ćete s vremenom naići na velike probleme. Kada nemate svoja interesovanja i mogućnost da se sami ostvarite i izrazite u područjima koja vama odgovaraju, verovatnoća je velika da ćete zapeti u vrtlogu nerazumevanja. Morate da znate šta vi volite, kakvu muziku želite da slušate, čime želite da se bavite kako biste bili srećni i u zajednici.

3. Razvili su se u drugačijim smerovima

S vremenom, pogotovo kada deca dođu, tada većina parova potpuno zanemari činjenicu da moraju da se posvete sebi kao paru. Kako deca rastu i treba im manje panje, puno supružnika shvata da su se razvili u sasvim drugačijim smerovima, te da se više ne razumeju i ne slažu. Obično više ni nemaju ništa zajedničko.

4. Ne dele istu viziju o zajedničkom životu

On misli da je njoj mesto u kuhinji, a ona ne. Jedno želi da štedi, drugo da troši. Vaš idealan odmor je negde daleko na osami, a partnerov u velikom gradu. Ovi modeli ponašanja sigurno se nisu promenili preko noći. I pre su postojali, ali vi ih niste uočili, niste pitali ili jednostavno o njima niste razgovarali. Moguće je rešiti ih, ali potrebna je obostrana odlučnost.

5. Intimnost je... Šta je intimnost?

Muškarcima obično treba seks da bi se osećali nežno i romantično, a kod žena je situacija obrnuta. Ipak, sve dok oboje dobijaju šta žele, sve je u redu. Zbog ubrzanog života i dece, čest je slučaj da par preskočenih večeri rezultira i s par meseci bez seksa, a katkad se to pretvori i u godine. Zbog manjka intimnosti parovi počinju da se osećaju nevoljeno i nepoštovano, zbog čega na kraju i traže razvod.

6. Očekivanja nisu ispunjena

Kada jedna osoba u braku proživljava težak period zbog bolesti, gubitka voljene osobe, otkaza ili bilo kojeg drugog teškog događaja, očekuje od osobe koja joj je najbliža da će joj pomoći. I ne samo to. Očekuje da će joj biti podrška, rame za plakanje, najbolji prijatelj i savetnik. Kada ta osoba to ne ispuni, nastupa razočaranje. Malo ljudi shvata da ne mogu da očekuju od drugih da budu odgovorni za njihovu sreću, ali činjenica je da teški trenuci otkrivaju kakva je osoba s kojom živite.

7. Finansije

Nije toliko stvar u samim finansijama, koliko u pristupu njima. Ako jedno želi da štedi za budućnost, a drugo želi da živi danas i ne misliti o sutra, nastaju veliki problemi. Ako se ne dogovore, s vremenom se problem može razviti do nepremostivih razlika.

8. Fizički kontakt u potpunosti je nestao

Na stranu seks, ali fizički kontakt generalno je jako bitan. Poljupci za pozdrav, za laku noć, zagrljaji i jednostavno držanje za ruke. Kod parova kod kojih to izostane, pitanje je vremena kad će se rastati.

9. Preljuba

Mnogi parovi nađu snage u sebi i dovoljno odlučnosti da odluče da pređu preko tako velikog problema. Međutim, kod mnogih je to mnogo više od preljube - potpuna izdaja svega što su izgradili, srušeno poverenje i veliko razočaranje koje ne mogu da premoste.

10. Ne mogu da nađu zajednički jezik/ Ne mogu da reše probleme

Svađe su zdrave. One pokazuju da vam je stalo, slažu se mnogi psiholozi. Ipak, nakon što se strasti smire, morate pronaći rešenje za svoj problem. Oba partnera moraju da osećaju da ih poštujete i slušate. To je izuzetno važno. Katkad tu pomaže bračni savetnik, a ako ni to ne pomogne, te i dalje ne mogu ni oko čega da se dogovore - kraj je gotovo neminovan.

