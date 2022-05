VALERIJANA PROTIV NESANICE I STRESA: Ovu biljku NIJE PREPORUČLJIVO uzimati pre VOŽNJE AUTOMOBILA ili rada koji traži koncentraciju

Imali ste loš dan, napeti ste i osećate da bi nakon svega mogla da usledi i neprospavana noć? Ne morate da posežete za tabletama za smirenje ili za spavanje.

Radije izaberite valerijanu - biljku čiji koren ublažava osećaj napetosti i nesanicu. Ona ublažava i simptome depresije, epilepsije, hroničnog umora i stanja izazvana stresom, uključujući glavobolje, strah i hipohondriju.

Kako je koristiti

Važno je znati da nakon dve-tri nedelje upotrebe valerijane obavezno treba napraviti pauzu od dve nedelje, a potom je, ako je potrebno, možete ponovo uzimati. Veliki plus je i to što, za razliku od tableta za smirenje i antidepresiva, valerijana ne izaziva nikakvu zavisnost, a kad je uzimate kratkoročno, nema nikakvih štetnih nuspojava.

Pijte je ako ste u menopauzi

Lekovite sposobnosti ove biljke se ogledaju se i u tome da reguliše menstrualni ciklus, smanjuje i zaustavlja menstrualno krvarenje, jača mišiće i tkiva materice i obnavlja ih, pomaže u lečenju mioma i tumora materice i jajnika. Takođe, ublažava tegobe klimaksa i menopauze, reguliše krvni pritisak. Ovo je biljka koja je bila izuzetno cenjena u ratovima zbog veoma brzog zaustavljanja krvarenja. Kod hemoroida koji krvare koristi se kao sedeća kupka.

Ovu biljku nije preporučljivo konzumirati pre vožnje automobila ili rada koji traže koncentraciju (naročito rada za mašinama), jer zbog uspavljujućeg dejstva smanjuje pažnju. foto: Thinkstock U klimaksu bi svaka žena trebalo da pije jednu do dve šolje čaja četiri nedelje, nakon toga treba napraviti pauzu od tri nedelje, pa opet ponoviti postupak. Čaj od ove biljke normalizuje lučenje polnih hormona, pomaže kod menstrualnih tegoba i ranica na materici. Brzo se bori s infekcijama koje su čest uzrok neplodnosti ili onemogućavaju začeće. Deluje i kod astme, kašlja, bronhitisa, upale pluća i infekcija grla kad može da se pije kao čaj ili se koristiti za ispiranje.

Moćan napitak

Valerijanu možete pripremiti na dva načina. Prvi je da jednu kašičicu korena prelijete hladnom vodom i ostavite da odstoji od osam do dvanaest sati. Nakon toga procedite tečnost i napitak sasvim malo ugrejte pa pijte gutljaj po gutljaj, od dva do tri puta na dan, s tim da poslednju šolju popijete pola sata pre spavanja. Drugi recept glasi ovako: jednu supenu kašiku valerijane prelijte sa 2,5 dl vrele vode. Poklopite, ostavite da odstoji deset do petnaest minuta, a zatim procedite i pijte. Preporučena dnevna doza ovog čaja je dve šolje. Pijte uvek sveže pripremljen čaj. Ako čaj pijete zbog neplodnosti, morate znati da se kura primenjuje tri meseca. U biljnim apotekama možete nabaviti i tinkturu valerijane - uzimajte je tri puta dnevno po 20 kapi na kocki šećera. Preparati od valerijane mogu da se kupe u obliku čaja, tinktura, ulja, kapi, kapsula i ekstrakta.

