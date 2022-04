ĆEVAPI S ROŠTILJA SU VAM GUMENI I SUVI? Poslušajte savete MAJSTORA ZA ROŠTILJ i napravite NIKAD BOLJE meso za PRVOMAJSKI IZLET

Meso s roštilja mora da bude mekano i sočno, a nakon obroka ne smete da osećate težinu u želucu i sećati se ćevapa ceo dan. Davno smo dobili ove savete i od tada ih se pridržavamo!

Za ćevape i pljeskavice koristite isključivo juneće meso, i to prvu četvrtinu (vrat, plećku, flam i rebra), a june mora biti staro između 12 i 18 meseci.

foto: Shutterstock

– Meso mora da bude ohlađeno od nule do dva stepena, seče se na komade, usitnjava prvo na krupnoj šajbi i soli, jer je so konzervator i omekšivač. Na kilogram mesa ide dva odsto soli i to je normativ. Zatim odleži i melje se na sitnoj šajbi i ponovo hladi, ne sme da dođe na sobnu temperaturu – oduvek je bila i ostala formula za savršene ćevape i pljeskavice legendarnog roštilj-majstora leskovačkog porekla, Kostadina Koste Stefanovića.

foto: Profimedia

- Ćevape za roštilj ljudi najčešće uzimaju zato što veruju da je s njima najteže pogrešiti, što ne mora uvek biti sasvim tačno. Naime, malo ljudi zna da je ćevape uvek bolje peći u tiganju iznad roštilja jer njih bi trebalo sve vreme vrteti dok se peku ako želite da budu sočni i ukusni kao u vašoj omiljenoj roštiljarnici – savetuje Mišo Pešić, vlasnik jednog restorana.

Postupak je sledeći:

– Stavite malo masnoće u tiganj, beli luk koji ste ostavili u ljusci i grančicu ruzmarina. Sve vreme tresite tiganj iznad vatre i dobićete mekane i sočne ćevape koji će nestati u trenu. Na roštilju je ovo nemoguće postići, pogotovo ako imate veće društvo, pa na rešetku ili ploču bacite četrdesetak ćevapa – tvrdi Pešić.

