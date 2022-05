PREVARIO ME JE I OPTUŽIO DA SAM JA KRIVA ŠTO SPAVA SA MLAĐOM! Žena podelila ŠOKANTNO ISKUSTVO: Nanjušila sam da me vara!

Neimenovana žena je primetila da je njen muž počeo da se ponaša drugačije, više je pazio na svoj izgled, kupio je sportski auto.

Videla je da je u krizi srednjih godina. U početku nije bila zabrinuta, sve dok u njegovom mobilnom telefonu nije našla fotografije mnogo mlađe žene.

foto: Shutterstock

- Moj muž kaže da sam ja kriva za njegovu aferu, ali znam da se to dogodilo zbog njegove krize srednjih godina. Ostavila sam ga posle toga, posle 25 godina braka. On ima 55, ja 54. Umorna sam od toga da mu budem žena sa kojom se ’dugo muči’. Sve je počelo kada je napunio 50 godina. Do tada smo bili prilično srećni, sa malo muke. Vodili smo lep, prijatan život zajedno. Ali odjednom je počeo da pokazuje preterano interesovanje za svoj izgled. Čak je počeo da istražuje teme o transplantaciji kose. Onda je otišao u teretanu, kupio novu odeću i - kao sredovečni muški kliše u koji je postao - odlučio da kupi skupi sportski automobil. Sve me to prilično zabavljalo dok nije počeo da se ponaša misteriozno. Namirisala sam aferu - napisala je žena pa dodala:

foto: Profimedia

- Nije prošlo mnogo vremena pre nego što su fotografije na njegovom mobilnom telefonu potvrdile da sam u pravu. Ovo su bile fotografije mnogo mlađe žene. Prvo je sve negirao i pokušavao da me ubedi da je to njegova prijateljica sa posla. Ali sakrio je njen broj pod drugim imenom tako da mi je sve bilo jasno. Bila sam skrhana. Osećala sam se tako izdano. Da je bio skrušen, možda bih mu i oprostila, ali umesto da prizna krivicu, on je mene okrivio za svoju preljubu. Rekao mi je da je to uradio jer nisam pokazala interesovanje za njega. Očigledno, nisam dovoljno masirao njegov ego, dok ga je druga žena učinila seksi, zgodnim i pametnim. Rekla sam mu da želim razvod. Našala sam sebi garsonjeru i spakovala kofere, ali sada me moli da ne odlazim. Priznajem da se osećam tako tužno, da ne znam kako ću da prebolim sve ovo.

(Kurir.rs)

