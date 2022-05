RADIMO I PO 16 SATI DNEVNO, JEDVA STOJIMO NA NOGAMA: Glumice iz FILMOVA ZA ODRASLE se požalile šta je NAJTEŽI deo njihovog posla

Porno glumice su odlučile da otkriju javnosti nepoznate strane svog posla, a njihova iskustva prikupio je Daily Star.

"Seks na snimanju je puno teži jer moraš da budeš u puno neprijatnih položaja i često ih moraš da radiš s kolegom koji i nije baš sjajan... Zato najviše volim da produciram sopstveni sadržaj", objasnila je 34-godišnja Britni, koja je veoma tražena u porno industriji.

21-godišnja Blejk Blosom na Redditu je otkrila kako zaista izgledaju njeni dani na setu.

"Nedavno sam bila van grada puna tri meseca zbog snimanja. Otprilike osam sati provedem snimajući na setu, a onda još dva do četiri sata dnevno snimajući za društvene mreže. Kad radimo komplikovanije scene, to zna sa potraje i od 14 do 18 sati. 10 sati nedeljno montiram sadržaj koji snimam za sebe", pojasnila je tad.

"Kad imam pretrpanu nedelju, uglavnom radim 12 sati dnevno, a osam sati dnevno kad je slabija nedelja", pojadala se.

"Jedva stojim na nogama nakon radnog dana."

To je potvrdila i Deni Denijels, koja kaže da je posao toliko iscrpi da često ne stigne da se vidi, niti čuje s prijateljima. "Stalno sam na telefonu, proveravam društvene mreže, OnlyFans... A onda se prebacujem na laptop i sređujem mejlove. Svaki dan sam po čitav dan na telefonu i laptopu. Kad napokon sve obaviš, samo želiš da obučeš pidžamu i gledaš TV", kaže.

"Mi radimo i po 16 sati dnevno, samo glumiš sve vreme... Na kraju svega ne želiš još da odgovaraš na poruke ljudima koje poznaješ, jedva stojiš na nogama", dodaje.

Rajli Rajd smeta to što muškarci ne žele da budu u vezi s njom zbog njenog posla.

"Ljudi žele da izlaze sa mnom jer sam poznata porno zvezda, stvarno je izazovno pronaći ljude koji su istinski zainteresovani za mene. A onda ima i onih koji mi kažu da će sigurno uspeti da me nagovore da prestanem da se bavim svojim poslom, to je tek smešno", tvrdi.

