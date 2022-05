AKO OVO RADI VEROVATNO ĆE PRIZNATI DA VAS JE MALO PREVARIO: Uz ovaj trik čitajte misli partneru sa USANA i otkrite sve što KRIJE!

Stručnjaci za govor tela jedinstveni su u stavu da tokom razgovora sa muškarcima, posebno sa onim za koje su zainteresovane, žene mogu da saznaju kakav je tip i šta od njega mogu da očekuju. Tokom konverzacije samo treba dobro da obrate pažnju na pokrete njegovih usana i – sve će im biti jasno.

foto: Profimedia

Gricka usne

Za grickanje usana stručnjaci kažu da je loša navika koje svi treba da se otarasimo. Često je znak da je osoba zabrinuta, uplašena ili anksiozna, da joj je neprijatno kad s vama razgovara. Ali o tome nema ni govora dok žena razgovara sa muškarcem kojem je stalo do nje!

Muškarac će grickati usne ako mu se sviđate i ako je, što bi naš narod rekao, jako napaljen na vas. Eksperti objašnjavaju da je pojam žvakanja vezan uz nešto što nam je ukusno, pa se ovaj znak može poistovetiti s njegovom željom za sočnim poljupcem. Na vama je da mu date znak ohrabrenja, ili da ga odbijete.

Pući usne

Ova gestikulacija veoma je popularna kod devojaka kada prave selfi – skoro svaka želi da istakne usne, prikaže ih punijim nego što jesu.

foto: Shutterstock

I muškarci umeju da puće usne. Pripazite, kada to rade verovatno se spremaju da vam kažu nešto što vam se nipošto neće dopasti ako ste se na njega nameračili, u stilu " jako ste draga devojka ili žena, ali on nije spreman za ozbiljnu vezu". Ako je u pitanju stalni partner, to bi moglo da bude uvod u priznanje da vas je "malo prevario".

Postoji, naravno, mogućnost i da ništa od ovog nije tačno, da je vaš mužjak samo mentalno odsutan. Ne sprema se bilo šta da vam poruči, intenzivno razmišlja o sasvim drugim stvarima.

Smeška se skupljenih usana

foto: Profimedia

Ako nije u pitanju neko oboljenje, ili je skupjanje usana rezultat dehidriranosti i alergijske reakcije, pričuvajte se muškaraca koji to rade pred vama. Sigurno nešto skrivaju, dosadno im je s vama, a što je najgore - možda imaju zle namere!

Cereka se

Sigurno mislite da vam se muškarac ruga ako počne da se cereka i da je veoma cinična osoba. Međutim, nauka kaže da bi se muškarac koji to čin u vašem prisustvu najrađe glasno nasmejao jer mu se dopadate i srećan je dok razgovara s vama, ali se suzdržava. Ili vas ne poznaje dobro, ili nema dovoljno samopouzdanja, pa razgovor s vama začini nekad zaista iritantnim cerekanjem.

Skriva usne

foto: Profimedia

Ova gestikulacija, bez obzira na pol osobe, skoro uvek ostavlja negativan utisak na sagovornika. Ako muškarac pred ženom skriva usne dok razgovaraju, znajte da ga nešto čini ili izuzetno nervoznim, ili nešto debelo sakriva od vas. Možda želi samo da vas iskoristi, a već ima djevojku ili ženu!

