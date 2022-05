PRISATO NA ČETVORKU, PA ŽESTOKO ZAŽALIO: Nakon reakcije svoje devojke na alatku njegovog druga ostao potpuno OSRAMOĆEN!

Očajni muškarac (28) opisao je kako se osećao nakon što je završio u četvorci sa devojkom (26) i obratio se kolumnisti Sun-a Deidre Sanders za savet. Naime, on je bio presrećan kada mu se ukazala prilika da ostvari svoju fantaziju, ali je vrlo brzo zažalio zbog reakcije svoje devojke na penis njegovog druga. Evo njegove priče.

- Pre nekoliko nedelja, moja devojka i ja smo ugostili prijatelje da proslavimo useljenje u naš novi stan. Nekoliko sati kasnije, otišao sam u kuhinju da uzmem pivo. Moja devojka i njena najbolja drugarica su se kikotali u ćošku. Kada sam pitao oni o čemu su pričali. pričaju, rekli su da hoće četvorku sa mnom i prijateljičinim dečkom. Pristala sam. Moja drugarica i ja smo uvek želeli seks u četiri. Mislio sam da ću biti glup da odbijem priliku. Kasnije smo otišao u spavaću sobu i počeo da se ljubi i svlači. Uzbudio sam se kada sam gledao devojku kako ljubi svoju najbolju drugaricu. Sve je bilo u redu dok nisam primetio da se moja devojka uzbudila kada je videla kurac drugog momka. Ona je uzviknula: "Vau, to je impresivno!" . Bio sam užasnut. Iako nije nazvala moj kurac mali, njena reakcija je sve rekla. Zakopčao sam farmerke, zgrabio gornji deo i izašao iz sobe. Moja devojka je potrčala za mnom. Kada sam joj rekao da me je osramotila, rekla je , „O moj Bože, smešan si. „Nismo pričali ostatak noći i od tada se nismo dirali. I ne mogu da prestanem da razmišljam o njenoj reakciji. Nijedna žena mi nikada nije rekla da imam penis manji od proseka. Možda jeste... - napisao je on.

Deidre mu je rekla da, iako trojka može zvučati uzbudljivo, nije za svakoga.

- Uvođenje nekog novog u vašu vezu znači da nesigurnost i ljubomora mogu doći u igru. Ako želite da to funkcioniše, morate da razgovarate o svakom susretu. Koja su vaša očekivanja i granice? Prvo, oboje morate da budete emocionalno sigurni - Deidre je napisala. dodala je da retko dobija poruke od ljudi koji se žale da je penis njihovog partnera premali. Ističe da je važno koliko je vaš ljubavnik pažljiv.

