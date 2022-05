MUŽ JOJ PONEDELJKOM ŠALJE CVEĆE, A KOLEGINICA JOJ KAŽE DA JE VARA: Nakon bezbroj ZLIH komentara, dobila odgovor kakav zaslužuje!

Svi bismo želeli da naši odnosi funkcionišu baš onako kako ih vidimo u filmovima – da nas, ljude do kojih nam je stalo, iznenade poklonima na poslu ili spontanim izlascima. Ali za većinu nas stvarni svet jednostavno ne funkcioniše tako, piše Mirror.

Ipak, jedna žena na Redditu je objasnila da često dobija poklone od svog muža, ali ju je jedna koleginica uvredila redovnim isticanjem da je muž vara i da je to razlog poklona.

Žena je objasnila da njen muž jednom nedeljno šalje cveće u kancelariju, ali njena najnovija koleginica često tvrdi da su ti pokloni besmisleni i znak da preteruje.

- U ovom poslu sam pet godina. Sve vreme sam udata za svog muža. Osim u godini kada smo zbog pandemije radili od kuće, moj muž (koji je cvećar) mi svakog ponedeljka šalje male buketiće cveća. Imam malu vazu na stolu. Ove godine nam se na poslu pridružila novi koleginica. U ponedeljak je bila na poslu i kada je videla buket, pitala me je da li je poseban dan. Druga koleginica je rekla da je to nedeljni poklon mog muža. Napravila je grimasu i promenila temu, ali je počela da komentariše svake nedelje kada mi je recepcioner doneo poklon. Male stvari poput: „Pa, ne možemo svi sebi da priuštimo da trošimo svoj novac na takve stvari“ ili „Zar ne mislite da je to malo neukusno." Nikada nisam reagovao na njene ubode. Ja sam profesionalac - napisala je ona, a zatim nastavila:

- Prošlog ponedeljka je prešla granicu, po mom mišljenju, rekla je: 'Mislim da vaš muž previše nadoknađuje, jeste li sigurni da nema ljubavnicu'.

Nakon što je čula komentare, žena je odlučila da progovori i pomene brak svoje koleginice, zbog čega je ona briznula u plač i rano napustila posao. Dodala je u svom postu:

- Bila sam ljuta pa sam rekla: „ Neki od nas vole svoje supružnike i vole da to pokažu. Ne ostajemo svi u toksičnoj vezi samo zbog izgleda. Što je bio mali udarac, pošto sam znao da ima problema sa mužem. Počela je da jeca i rano je napustila posao. I dok svaka osoba u kancelariji kaže da sam u pravu, da sam bila dovoljno strpljiva, ne mogu a da ne osećam da preterujem.

Većina komentatora na Redditu je uglavnom bila na strani žene jer su mnogi zaključili da je njena koleginica ljubomorna i zlobna.

"Zvučala je ljubomorno, a onda zlobno. Dobila je šta je zaslužila", napisao je jedan od njih, dok je drugi rekao: "Ona vas maltretira, a onda se ponaša kao žrtva čim se odbranite. Ništa joj ne dugujete. Možda nauči da razmišlja pre nego što progovori sledeći put".

