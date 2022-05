NAPRAVITE SEBI VENČANJE SAMO SA NAJBLIŽIMA! Manje glamura nudi više romantike! EVO KOJE SU JOŠ PREDNOSTI!

I mladenci i njihovi roditelji često dugo sanjaju baš taj dan kada će porodica da se pokaže i napravi raskošno venčanje, da rodbina i ostale zvanice vide da se ni na čemu nije štedelo.

Međutim, poslednjih godina, što zbog uštede novca, ali i izbegavanja stresova oko organizacije, parovi sve češće odlučuju da ne prave ogromnu svadbu, već da ceremoniju venčanja i sve što sledi nakon nje obave u krugu najbližih i najdražih ljudi. Ako ste se iz bilo kojih razloga odlučili za malo venčanje, neka vas to raduje. Takva venčanja su romantična, prelepa i imaju mnogo prednosti.

Manja sekiracija

Nije isto ugostiti i zabaviti 200 ili 20 ljudi. Pripremiti veliku svadbu zahteva mnogo truda, milion krupnica i sitnica, od izbora sale, rasporeda sedenja, jelovnika, muzike, dekoracije, poštovanja običaja, fotografisanja, razgovora i ljubljenja sa svima... To je zaista veliki stres za sve koji učestvuju u tome, a to nisu samo mlada i mladoženja, koji na to potroše najviše energije. Zato je malo venčanje spas. Ono je kao najsvečaniji izlazak sa onima koji vas najbolje znaju i najviše vole. Ono se organizuje brže i, što je najvažnije, sa manje nervoze i finansijskih izdataka. Tu nije važno ko će sedeti pored koga, već da atmosfera bude opuštena, što je bonus ovakvih proslava.

Nema "nepoznate" rodbine i gostiju

Na velikim venčanjima uvek vlada jedno pravilo: ako pozoveš ovu porodicu, moraš i onu drugu jer je takav red... I spisak postaje sve duži! Tako se mladenci nađu među onima koje su jedva jednom videli u životu, a često i nikada. Dužni ste da pozovete i ljude sa kojima trenutno radite, a ruku na srce, tog posebnog dana vam i nije baš stalo do njih. Zato na mala venčanja dolaze oni koje zaista volite i želite ih pored sebe jer su bili sa vama i u lepim i teškim trenucima.

Sve je opuštenije

Mali krug odabranih pruža intimniju i prisniju atmosferu, više slobode u ponašanju mladenaca. To su ljudi koji vas dobro znaju, pred njima možete da se ludirate, šalite, igrate koliko vam srcu drago. I to se zauvek pamti. Mala venčanja su kreativna i više lična, na njima ugađate i sebi, a ne samo drugima.

Ušteda novca

Bogatima nije teško da odvoje ogroman novac za velike svadbe sa mnogo zvanica. I ostali se trude da daju što više mogu, prave se predračuni šta i koliko, a to su velike glavobolje. Uštine se ovde i doda onde, neko troši više na kvalitet hrane, a neko na bolju živu muziku. Ogromna sala za goste traži i ogromnu cvetnu dekoraciju, a i to dobrano košta. Podižu se krediti, pozajmljuju pare, posle se ti dugovi vraćaju... Golgota. A kada je gostiju malo - grupa mala ali odabrana, sa manje love se postiže predivan efekat. I ovde vlada pravilo manje je više, pa nekoliko fantastičnih cvetnih aranžmana ima više stila od veštačke bašte kojom se obično kiti prostor. Ne morate da potrošite ogroman novac, pogotovo ako ga nemate. Naravno, neće se štedeti na odeći i izgledu mladenaca jer svaka devojka želi da bude najlepša mlada na svetu. I mladići žele da joj budu dostojni partneri i tu slobodno kupite ono što vam se dopada i u čemu se najprijatnije osećate bilo da su u pitanju raskošna venčanica i odelo ili neka opuštenija varijanta za oboje.

Proslava ljubavi

Na malim venčanjima možete da pokažete u većoj meri ljubav i bliskost koju osećate prema onima sa kojima ste toga dana sklopili brak. Niko neće komentarisati pokoji poljubac više, naprotiv. Sa svima možete lepo da posedite i popričate. Pred bliskim ljudima najbolje se vide vaša prava osećanja i koliko ste srećni. Pa zar to nije najvažnija stvar? Sve ostalo je sporedno.

