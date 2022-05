OSTAVILA SVEKRVI PROSTU PORUKU DA JE NE BI OMETALA DOK IMA ODNOS S MUŽEM: On se RAZBESNEO, ali NIKO nije na njegovoj strani

Život u zajednici nije uvek lagan. Jedan muškarac, čija majka živi s njim i suprugom, to je otkrio na teži način. Naime, saznao je da je njegova supruga ostavila poruku sa sadržajem koji mu se nije svideo njegovoj majci, stoga je odlučio da upita zajednicu na Redditu za mišljenje.

"Supruga i ja smo u braku četiri godine. Imamo stan srednje veličine. Poslednja dva meseca mama je stalno boravila u našoj gostinskoj sobi. Moj tata je nedavno preminuo i teško joj je bilo da ostane sama u njihovoj kući, pa sam je pustio da živi s nama."

Muškarac dodaje da je doneo tu odluku uprkos tome što je znao da se žena i svekrva ne simpatišu, objasnivši da je očekivao da će njegova supruga razumeti s vremenom.

"Mama je izgubila muža s kojim je živela 40 godina, krhka je i stvarno želim da učinim šta god mogu da se oseća bolje", dodaje.

Priznao je da to nije prošlo bez problema

"Prisutnost moje mame malo je promenila našu rutinu. Uglavnom našu noćnu rutinu. Obično nam pokuca na vrata da bi porazgovarala s nama. Moja žena to mrzi. Delimično zato što prekida našu intimu. Najčešće, kad razgovor bude gotov, jednostavno ne vodimo ljubav."

Njemu je to bilo prihvatljivo dok mu se mama nije požalila da je poruka koju supruga ostavlja na vratima noću odvratna i da nije mislila da će ikad takvo nešto videti. Takođe mu je rekla da je povređena što on ne želi da razgovara s njom uveče jer je on sve što joj je ostalo.

Dalje je objasnio da je tako saznao da je supruga ostavljala poruku na vratima na kojoj je pisalo: "Molim vas, ne uznemiravajte nas, osim ako ne želite da vidite kako je*** vašeg sina."

Istakao je kako to smatra neprikladnim i sramotnim, kao i da ne osuđuje mamu što ne poštuje njihovu privatnost, već suprugu koja je porukom bila previše direktna.

Ekipa s Reddita ga je gotovo jednoglasno osudila

Članovi foruma nisu ljubazno odgovorili na njegovu objavu.

"Ozbiljno, moja deca imaju četiri i devet godina i svesna su da ne treba da kucaju na vrata naše zatvorene spavaće sobe kasno uveče/rano ujutru osim ako nije nešto važno", napisala je jedna mama, nezadovoljna svekrvinim nedostatkom poštovanja.

Druga je dodala: "Uprkos tome što je moja mama izgubila ćerku u mladosti, nikada ne bih ni sanjala da će ovako zadirati u moju privatnost. Uvek sve proveravam sa svojim partnerom kako bih se uverila da nema problema, a mama se takođe uvek brine da se odnosi s poštovanjem."

Druge je zabrinuo njegov nedostatak poštovanja prema sopstvenoj ženi

"Ako želiš da se vratiš u detinjstvo i da noću razgovaraš s majkom, nisam siguran zašto se jednostavno nisi preselio u roditeljsku kuću s njom", neko od pratitelja je iskreno upitao.

"Podrška mami je sjajna, ali podrška vašem braku takođe je prokleto važna", dodao je neko drugi.

"Treba da postaviš granice s majkom i ne dopuštaš joj da ti se uvlači u brak. Moja majka je moja najbolja prijateljica i ni u snovima ne bih dozvolila da mi ovako upada", napisala je jedna korisnica.

