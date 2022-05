U POŽARU JOJ IZGORELO CELO LICE! Mesec dana bila u komi, a kad se probudila PLAŠILA se da ga ne izgubi: Njegov postupak je divan!

Jedna sasvim obična noć koju je trebalo da provede kod dečka u stanu, za jednu 24-godišnju studentkinju iz Rejkjavika bila je ta u kojoj je umalo izgubila život u oblaku dima. Ne u metaforičnom smislu, već u istinskom. Vatrena stihija je nije povukla sa sobom, ali joj je ostavila trajne promene, posledice i uspomene na psihofizičkom planu. Najveći strah joj je bio da će je dečko ostaviti kada je ugleda sa mnogobrojnim opekotinama.

Solrun Valdorf iz Rejkjavika na Islandu otišla je da prenoći kod svog dečka Rahmona Anvarova u oktobru 2019. godine. Dok su oni uživali u svom ljubavnom gnezdu u suterenu zgrade u kojoj je njen emotivni partner živeo kao podstanar, vatra je planula zbog, naizgled bezazlene, ljudske greške i počela da se širi velikom brzinom. Solrun i Rahmon nisu uspeli na vreme da se izvuku, izgubili su svest, ali su ih, srećom, vatrogasci izvukli iz razbuktalog plamena. Nju, nažalost, sa ozbiljnim opekotinama i u teškom stanju, prenosi "Daily Mail".

Zbog posledica je završila u komi mesec dana i prebačena je u Švedsku na lečenje. Nakon što se probudila iz kome, provela je još mesec dana na rehabilitaciji u ovoj skandinavskoj zemlji, a pored toga što je trebalo da se izbori za život, da ponovo stane na noge usled atrofiranja mišića, da se izbori sa traumama i prihvati stanje i novu sebe, najviše je strepela od susreta sa dečkom. Verovala je da će prvi susret nakon strahovitog požara biti ujedno i njihov poslednji. Srećom, njeni strahovi nisu bili opravdani, s obzirom na to da je Rahmon ostao uz nju - i u dobru, i u zlu.

To joj je dalo neophodnu snagu da se suoči sa svetom, ljudima, komentarima, dobacivanjima i došaptavanjima, ali i da komenatrima na Instagramu gde sada ponosno svoje ožiljke nosi kao neko ordenje i bez zadrške postavlja svoje fotografije želeći da pomogne ljudima koji se suočavaju sa sličnim traumama, kao i da podigne svest o bezbednosti od požara.

Požar se dogodio 23. oktobra 2019. Moj dečko je iznajmio sobu, a ja sam prenoćila. Dok smo spavali, gazda je došao kući i počeo da kuva. Iz nekog razloga, ulje se zapalilo. Nije bilo aparata za gašenje požara, pa je uzeo lonac i pokušao da pobegne sa njim napolje. Ali odmah ispred ulaznih vrata ispustio je lonac i vatra se izuzetno brzo proširila po celoj kući. Bili smo u podrumskoj prostoriji tako da su nam ulazna vrata bila jedini izlaz. Probudili smo se i otvorili vrata spavaće sobe, videli vatru i uspaničili se - započela je priču mlada Solrun. Shvatili su u monetu da im nema izlaza do jednog malog prozora.

- U sobi je postojao prozor na terasi koji je moj dečko pokušao da razbije kancelarijskom stolicom. Ali bilo je toliko dima i bili smo veoma slabi. Mislim da smo se vrlo brzo onesvestili. Koliko mi je rečeno, vatrogasci su stigli pet minuta kasnije i uspeli su da razbiju prozor. Našli su mog dečka na podu i uspeli su da ga izvuku. Ali, pošto ja nisam živeo tamo, nisu znali da će u sobi biti još jedna osoba. Kada je vatra bila pod kontrolom, slučajno su me našli u krevetu mog dečka i uspeli su da me izvuku - dalje je objasnila.

Probudila se mesec dana kasnije u Švedskoj. Imala je cevi u grlu, bila je veoma dezorijentisana i uzimala je više vrsta sedativa. Nakon mesec dana u komi, mišići su joj izgubili tonus. Nakon toga usledile su operacije i ponovo učila je da hoda. Sveukupno, bila je u Švedskoj dva meseca – jedan u komi, a drugi na rehabilitaciji. Morala je na transplantaciju kože, kao i na operaciju, čiji je cilj bio čišćenje sluzi iz pluća.

Rahmon je imao opekotine po rukama, grudima i leđima i bio je na kućnom lečenju, na Islandu. Solrun ga nije videla dva meseca.

- Provela sam mnogo vremena brinući se da će ovo biti previše. Ne samo da nisam izgledala kao ranije, već sam imala i ograničene mogućnosti i bila mi je potrebna pomoć u svemu. Bila sam zabrinuta da neće više želeti da bude sa mnom. Kada sam se vratila na Island, bio je divan i pun razumevanja. Potpuno je dokazao da su moje brige pogrešne. Shvatam da je to moj iracionalan strah, i on nikada nije pokazao niti učinio bilo šta da me natera da verujem da će otici - iskreno je ispričala Solrun.

Kada se prvi put probudila iz kome, Solrun nije shvatila koliko su ozbiljne, teške i velike opekotine bile, iako su joj pokrivale lice, ruke i noge. Kada je videla svoje lice ispod zavoja, bilo je prilično traumatično.

Svakodnevni život je težak za Solrun, čija su pluća teško oštećena u požaru. Solrun je rekla da ima malo energije.

- Ako jednog dana odem u supermarket, tog dana ne mogu mnogo više da uradim. Mogu da izdahnem samo sa 30-40 odsto pluća, a često dobijam bronhitis i upalu pluća - izjavila je.

Solrun očekuje i rekonstruktivna hirurgija lica. Ima problema sa otvaranjem usta jer ima toliko ožiljaka, pa bi morali da joj prošire usta, kao i da joj rekonstruišu nos.

(Kurir.rs/Ženablic)

Bonus video:

02:52 MOĆNA MAGIJA ZA LJUBAV: Baka Višnja tvrdi da pomaže u rešavanju ljubavnih problema POTREBNE SU JOJ SAMO 3 STVARI