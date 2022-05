KUPUJETE NOVI NAMEŠTAJ? Evo na koje stvari vredi da se potroši novac, a na kojima možete MALO DA PRIŠTEDITE!

Kupili ste novi stan ili ste stari potpuno doveli u red, od plafona do podova. I dok uživate u sveže okrečenim zidovima i sjajnom parketu preostaje samo jedno: odabrati pravo pokućstvo. Obično se ovde delimo na dve grupe kupaca: one koji žele odmah da srede dom do najmanjeg detalja i one koji veoma pažljivo biraju svaki komad, ekonomišući na šta treba dati novac a na čemu prikočiti.