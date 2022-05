PROBUDILA SE ŠOKIRANA JER JE NA SPAVANJE OTIŠLA NORMALNA: Kao orangutan sam, šaljite POMOĆ i nikad više neću koristiti OVO! VIDEO

Lažni preplanuli ten za mnoge ljude je božji dar. Zbog njega, naime, u samo nekoliko trenutaka možete dobiti divnu preplanulu put, a da se ne morate satima pržiti na suncu, i možda zbog toga dobiti melanom.

No, oni koji koriste svakodnevno sredstva za samopotamnjivanje takođe znaju da njihovo nanošenje može biti vrlo rizično. To je, nažalost, saznala i blogerka i Tiktokerka Ketrin Kej, piše The Sun.

Ona je, naime, pre odmora s prijateljicama odlučila da malo potamni svoj ten. Međutim, stvari nisu išle baš po njenom planu, a što je sve pošlo po zlu, pokazala je na svom TikToku.

"Sinoć sam stavila sredstvo za samopotamnjivanje po prvi put nakon nekoliko godina. I ovakva sam se probudila", kazala je užasnuta Catherine.

Ona je osvanula s bezbroj različitih nijansi narandžaste boje na svojoj koži, a lice joj je bilo najsvetlije. Njene ruke izgledale su katastrofalno, toliko da je Ketrin svoj novi izgled uporedila s orangutanom. "Imala sam istu nijansu kao orangutan", rekla je.

Ništa joj nije pomoglo

Ona je svoj video naslovila "Omg, pomozite mi", a pogledalo ga je oko 245.000 ljudi u manje od 24 sata. Nakon toga Ketrin je podelila još jedan snimak u kojoj je otkrila na koje je sve načine pokušala da poništi učinak sredstva za samopotamnjenje.

"Ribala sam i ribala i ribala sam se s rukavicom za piling, no to je samo sve pogoršalo. Pre toga sam nanela sredstva za piling i za hidrataciju", kazala je Ketrin.

"Samo ću ući u hlorisani bazen i moliti se bogu da sve nestane. A takođe, nikada više neću koristiti sredstva za samopotamnjivanje", istakla je te je dodala da će od sada "prigrliti svoj bledi ten".

Ubrzo su joj pratitelji priskočili u pomoć s korisnim savetima.

"Koristila sam deterdžent za pranje u gelu i moja se boja tena vratila u trenu", napisala je jedna pratiteljka, a drugi su kazali da ja za skidanje sredstva za samopotamnjenje dobro jabukovo sirće ili limunov sok.

