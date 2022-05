ZGODNA GLUMICA NAPOKON POBEDILA KILOGRAME! Oglasio se njen lični trener i otkrio kako je izgubila 45 kg za 6 meseci: Možete i vi!

Džesika Simpson je oduvek bila prepoznatljiva po svom vitkom, atraktivnom izgledu. Duga plava kosa i isklesano telo bili su njen zaštitni znak, a onda je u novembru prošle godine objavila sliku ispod koje je opisala svoju borbu sa viškom kilograma i iznenadila mnoge.

Glumica i pevačica Džesika Simpson je na Instagramu objavila fotografiju u bikiniju i pohvalila se da je smršala 45 kilograma, a da šok bude još veći otkrila je da joj je ovo već treći put da je toliko smršala.

- Gubila sam i ponovo dobila 45 kilograma tri puta, tako da sam mislila da se ovaj trenutak nikada neće dogoditi, ali napokon proletnje praznike provodim u bikiniju. Naporan rad, odlučnost i samopoštovanje. Od sreće sam se i rasplakala, napisala je Džesika.

Poznato je da Džesika duže vreme sarađuje sa ličnim trenerom Harlijem Pasternakom, a on je za "Women's Health" objasnio na koji način je lepa glumica postigla ovaj sjajan uspeh. Kluč je u pet zdravih navika koje su postale deo Džesikine svakodnevice, a evo o čemu se zapravo radi.

Svakodnevna šetnja

Džesika je pešačila 14.000 koraka dnevno, a Pasternak je polako podsticao Džesiku na aktivnost, počevši od 6.000 koraka dnevno, koje je vremenom povećavao.

Obroci po programu za resetovanje tela

Džesika je jela tri obroka i dve užine iz Harlijevog programa za resetovanje tela. Što znači da je zdrava ishrana igrala veliku ulogu u njenom gubitku težine. Ovaj program, odnosno dijeta omogućava tri obroka i dve užine svakog dana, a svaki obrok uključuje proteine, vlakna i masti, dok su grickalice kombinacija proteina i vlakana ili proteina i masti. Ovaj plan zdrave ishrane je prilagođen svim potrebama, pa tako omogućava i uživanje i omiljenoj hrani.

- Ako ima rođendansku zabavu jedno veče i izlazak u grad drugo, normalno je da će da ugodi sebi obe te večeri, ali to je to, radi se o balansiranju na način koji to ne čini bolnim ili drastično različitim od vašeg života pre nego što ste se odlučili na ovu dijetu - rekao je Pasternak.

Treniranje uz nadzor

Džesika je tri puta nedeljno trenirala po 45 minuta sa trenerom Sidnijem Libesom.

Resetovanje uma

Džesikin gubitak težine bio je mnogo više od vežbanja i pravilne ishrane, podrazumevao je potpunu posvećenost sebi i svom zdravlju. Što znači da je radila i na jačanju i čišćenju svoga uma, tako što je bar sat vremena dnevno ostavljala telefon i druge vidove komunikacije, kako bi se oslobodila stresa od preteranog broja informacija.

- Isključivanje društvenih mreža na najmanje sat vremena svakog dana pomoglo joj je da mirno spava - rekao je Pasternak za "E News".

Kvalitetan san

Dobar, kvalitetan san bio je ključ za Džesikin uspeh, spavala je najmanje sedam sati svake noći.

- Toliko ljudi potcenjuje važnost sna, a on je izuzetno važan kada uvodite promene i želite da se izborite sa viškom kilograma - rekao je Harli.

Kada bi završila svoje obaveze, izveštavala bi Harlija o tome.

- Svake večeri pre nego što ode u krevet ona bi mi poslala mejl u kojem bi mi pokazala da je izvršila svih pet zadataka, na taj način bi odlazila u krevet sa osećanjem uspeha. Postigla bi svoj cilj, dobro bi jela, izbalansirala bi svoje obaveze - objasnio je lični trener.

Pored svega, naglasio je da je njen stav bio od velike važnosti, bila je motivisana i rešila je da povrati svoje telo jer je izluđivao taj osećaj da njeno telo ne pripada njoj. Upornost i doslednost su još jednom pokazali da je sve moguće.

(Kurir.rs/Ženablic)

