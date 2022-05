SAMOHRANA MAJKA ANGAŽOVALA DADILJU DA BI OTIŠLA NA LJUBAVNI SASTANAK: Kad je došla kući zatekla scenu od koje se uhvatila za glavu

Samohranim roditeljima nije lako da usklade romantične izlaske i brigu o deci.

Nekada je jedina opcija, ako žele malo vremena za sebe, da angažuju dadilju. Iako mnogima nije prijatno da to urade, ipak svi očekuju da kad dete ostane sa odraslom ženom kojoj je to posao, da će sve naći kako su i ostavili.

Jedna žena je pokazala da to nije uvek slučaj.

Na TikTok profilu @thezenmommy frustrirana mama je ispričala kako je jedne večeri unajmila dadilju, a kad se vratila iz večernjeg izlaska dočekao ju je haos. - Kad se vratite kući sa sastanka i nova je dadilja ovako ostavila kuću.- napisala je u naslovu videa koji pokazuje razbacane kutije s hranom iz dostave, kore voća i prazne boce pića po kuhinjskim površinama. Iako iz kratkog videa nije jasno ko je napravio takav nered; žena pre izlaska ili dadilja: objavu su brzo preplavili brojni komentari.

- Ako očekujete i čišćenje, to bi trebalo da bude uključeno u platu - napisao je jedan korisnik dodavši da on ni ne želi da dadilja čisti jer to znači da više pazi na red nego na decu.

- Dadilja nije čistačica! - komentarisao je neko, ali ima i onih koji su mislili drugačije. - Godinama radim kao dadilja i čišćenje je uobičajeno, posebno ako ja napravim nered, ali i ako sam tako zatekla - napisala je jedna žena, prenosi The Sun.

(Kurir.rs/ Najžena)

Bonus video:

01:28 MAJKE IMAJU POSEBNE ZAHTEVE OD DADILJA: Mogu da im čuvaju decu samo ako su vakcinisane i redovno rade OVO!