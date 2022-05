UČITE DECU PRAVIM VREDNOSTIMA: Umesto gledanja u telefon, pružite im knjige koje će ih zainteresovati i probuditi maštu!

Godišnji odmori se bliže i, da budemo iskreni, presrećni smo zbog toga. Napokon ćemo imati priliku da odmorimo dušu i isključimo se iz svega, ali to ne treba raditi nauštrb dece. Najlakše je dati im telefon ili tablet u ruke kako bi oni bili mirni, ali da li je to najbolje rešenje? Apsolutno ne. To negativno utiče na njihov razvoj, na mozak, na socijalne veštine… Zašto im onda ne biste ponudili nešto drugo? Nešto što je korisno i poželjno za njihov razvoj? Evo nekoliko primera šta možete da im date, a da ne zauzima puno prostora i ne traži od roditelja da dube na trepavicama.

Komplet dečijih knjiga – Štrumfovi

Komplet sadrži 3 priče:

“ Čarobno jaje “

“ Čarobno povrće “

“ Štrumpf Divljan “

Pored ovih zabavnih i poučinih pričica, deca će uživati u bojenju svojih omiljenih junaka.

Cena ovog kompleta trenutno je snižena i iznosi 299 rsd.

Komplet igram se i bojim – Vatrogasac Sima

Vatrogasac Sima i njegova ekipa – Mica Mudrica, Zdravko Lončić i komandir Čelični Noca – hrabro se bore protiv svih nezgoda u Plamengradu, a ovoga puta te pozivaju da upotrebiš svoju maštu i bojice i priskočiš im u pomoć!

Cena ovog kompleta je na sniženju i iznosi 499 rsd.

Komplet od 4 knjige – Čarolija bajke

Komplet sadrži 4 knjige:

Aladin

Knjiga o džungli

Pinokio

Snežana.

Cena ovog kompleta iznosi 599 rsd.

Komplet Angry Birds

Komplet sadrži:

Angry Birds – Čak ima vremena

Angry Birds – Leteće prase

Angry Birds – Munje i gromovi.

Cena ovog kompleta iznosi 599 rsd.

