TRI VELIKE GREŠKE KOJE PRAVIMO U TOALETU: Koliko god vam možda zvučalo smešno, ovo može dovesti do INFEKCIJE I IRITACIJE!

U toalet odlazimo nekoliko puta dnevno i skoro sve što tamo radimo obavljamo nesvesno, mehanički. Ali postoje neke greške kojih verovatno nismo svesni, a pravimo ih svakodnevno i koje nisu nimalo bezazlene jer mogu uzrokovati infekcije i iritaciju. Evo o čemu se radi i kako ih možemo ispraviti.

foto: Shutterstock

Predugo sedimo na šolji

Često se dešava da imamo potrebu da obavimo veliku nuždu, ali da to, nažalost, baš i ne ide tako glatko. Zato dugo sedimo na ve-ce šolji i naprežemo se, a to je velika greška jer tako podstičemo razvoj hemoroida. Ako imate problema s obavljanjem velike nužde, nemojte bespotrebno sedeti u iščekivanju nego ustanite, malo prošetajte po stanu jer ćete tako brže naterati probavni trakt da proradi.

foto: Shutterstock

Previše se brišemo

U ovom slučaju važi pravilo da je manje zapravo više. Toalet-papir iritira perianalnu kožu, a to često dovodi do svraba i upale. Dovoljno je obrisati se dva puta, a ako vam je potrebno više od toga, to znači da verovatno niste do kraja ispraznili probavni trakt. Uvek uzimajte mekani toaletni papir bez dodatih mirisa i boja jer oni manje iritiraju kožu.

foto: Shutterstock

Brisanje u pogrešnom smeru

Mnoge žene nesvesno prave ovu grešku nakon mokrenja i brišu se otpozadi prema napred. Tako prenose bakterije s rektuma prema mokraćnom kanalu. Za razliku od muškaraca, kod žena je mokraćna cev kratka, pa bakterije brže i lakše dopiru do bešike i uzrokuju razne urinarne infekcije. Zbog toga se uvek brišite od napred prema nazad.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/N.B.)

Bonus video:

02:17 MORAO JE TELOHRANITELJ DA ME PRATI! Raša otkrio šta mu se desilo na crvenom tepihu u Kanu: Nije me puštao samog NI U WC