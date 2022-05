NAKON 4 GODINE VEZE SAZNALA DA NJEN VERENIK IMA DVOJE DECE! Treba da se venčaju uskoro: Ne znam želim li njegovu bebu, a tek brak!

Ljudi se kroz život suočavaju sa različitim problemima koji nikada nisu jednostavni. U mnogim sitaucijama osećamo se kao da nas je neko odvojio od našeg tela i da ne možemo da izađemo na kraj sa dešavanjima koja su nas stigla.

foto: Shutterstock

To se desilo jednoj ženi kada je saznala da njen verenik ima dvoje dece samo nekoliko nedelja pre venčanja:

- Tri nedelje pre našeg venčanja, moj verenik me šokirao priznanjem da ima dvoje dece! Ja imam 32 godine, on 39, a zajedno smo četiri godine. Trudna sam 21 nedelju i čekamo sina - napisala je jedna žena za The Sun.

Želela je da nazove Džeka po svom dedi, kaže, ali njen partner je uvek bio protiv toga. Mislila je da je to čudno, ali nije joj palo na pamet da je to zato što već ima sina pod tim imenom. To je saznala tek nedavno, iako njegova deca sada imaju 16 i 18 godina.

- Ja sam toliko ljuta! Još mi se vrti u glavi. Osećam se kao da je sve što sam ikada znao o njemu laž. Ne znam da li više želim njegovu bebu, a kamoli brak - nastavila je ona.

foto: Profimedia

- Ne donosite ishitrene odluke zbog kojih ćete se kasnije kajati. Sedite i razgovarajte sa svojim partnerom o tome kako se osećate. On mora da razume koliko su takve tajne štetne i da vam objasni svoje razmišljanje i odluku da to krije od vas. Razgovarajte o promenama koje su vam oboma potrebne i da li još uvek možete zajedno da idete napred - odgovorila je Deidre.

