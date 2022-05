HOĆETE DA LEVA DOJKA OSTANE KOD NJE, A DESNA KOD VAS? Srpska advokatica o APSURDNOM RAZVODU: Tražio da mu bivša vrati silikone!

Razvod je sebi osigurao mestu u top 10 najstresnijih događaja u životu pojedinca. Brakorazvodne parnice sa sobom nose mnoge komplikacije i probleme, naročito ako partneri imaju decu. Međutim, u nekim slučajevima raspodela imovine i neminovni stres oko rasprave "šta je čije" može da dobije i svoj crnokomični ton.

Advokatica Olga Turčinović gostujući u jutarnjem programu televizije "Prva" ispričala je jedan od neobičnijih slučajeva u vezi sa raspodelom imovine. Problem nije nastao oko vlasništva nepokretne imovine ili oko vrednih dobara, već oko silikona.

- U profesionalnoj karijeri bilo je apsurdnih situacija. Jedna od najapsurdnijih je bila kada je moj klijent, u tom slučaju sam zastupala muškarca, doneo račun za ugradnju silikonskih grudi njegove žene kao dokaz da je on ulagao. Ja uopšte nisam mogla da razumem da li on smatra da je to njihova zajednička imovina, pa ćemo mi u nekom postupku to dokazivati. Ne želim da budem prosta u ovom jutarnjem programu. Ja sam rekla - ne znam šta hoćete, da li hoćete da tražimo da leva ostane kod nje, a desna kod nas? Morala sam da unesem tragikomiku u situaciju da bio on rekao - da, ovo je potpuno suludo, ispričala je Olga Turčinović.

Na listi neobičnih događaja advokatica je dodala i razmenu usisvača između bivših bračnih partnera na prakingu ispred notarske kancelarija, ali i insistiranje da se vrati verenički prsten.

Sporazumni razvod braka je svakako najbolji načlin da se brak razvede što brže i efikasnije. Supružnici se sporazumevaju o svim važnim pitanjima prestanka njihove zajednice života. Tako da, između ostalog, sporazum obavezno mora da sadrži pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine.

