VEČITO PITANJE SVAKE LJUBAVNICE: Da li će ostaviti ženu? Kad pročitate OVIH OSAM STAVKI, srušiće vam se SVAKA NADA!

Trejsi Koks, britanska stručnjakinja za seks i odnose, kaže da i oni srećni varaju i možda ne žele ništa više od uzbuđenja. Muškarci imaju urođenu želju da se osećaju potrebnima i bitnima svojim partnerkama. Ako ste žena koja ima aferu s oženjenim muškarcem, pripremite se za ne baš lep razvoj događanja.

Jedna otrežnjujuća statistika kaže da dok se 88 odsto ljubavnika nada da će njihov oženjeni ljubavnik ili ljubavnica napustiti supružnika zbog njih, istraživanja pokazuju da samo 13 odsto to učini, takođe samo pet do sedam odsto afera vodi do braka. Od afera koje dođu do braka, 75 odsto završi razvodom, prenosi Daily Mail.

Ako ste još uvereni da su sve te usamljene noći čekanja na tuđe ostatke vredne toga, evo osam razloga zašto vaš oženjeni ljubavnik verovatno neće napustiti svoju ženu:

foto: Shutterstock

1. Veza nije tako loša kako on prikazuje

"Moja žena me ne razume", je kliše rečenica koju mnogi muškarci izgovaraju, ali istina je da ga žena obično razume. Mogao bi da se žali da su im zajednička samo deca i da se stalno svađaju, ali brutalna je stvarnost da se često dobro slažu.

I srećni ljudi varaju. Često njegova motivacija nije ništa drugo nego želja za uzbuđenjem koju mu pruža afera. Neće to reći jer zvuči sebično - jer jeste. U jednoj uglednoj studiji, 56 odsto muškaraca koji su imali afere reklo je da su njihovi brakovi srećni, naspram 34 odsto žena koje su to tvrdile.

Muškarci u dugotrajnim brakovima koji imaju afere izveštavaju o vrlo visokom zadovoljstvu u braku. Žene u dugotrajnim brakovima koje imaju afere izveštavaju sasvim suprotno - one imaju najniže zadovoljstvo od svih - to je zato što žene obično imaju afere kada su nesrećne u braku.

foto: Shutterstock

Svačije zadovoljstvo u braku opadalo je što su duže bili u istom, osim, naravno, muškaraca koji su imali afere. Zašto - odgovor je veoma jednostavan...

2. Ima sve što poželi

Njemu je lepo - dobija emocionalnu sigurnost braka i seksualno uzbuđenje afere.

Ako je njegov brak u redu, ali je seks dosadan ili ima veći seksualni nagon od svoje partnerke, traženje dodatnog seksa sa strane čini se očitim rešenjem problema za neke muškarce.

Ne žuri da ode, niti da "reši situaciju" jer mu se situacija sviđa. Ako prekine svoju trenutnu vezu s ljubavnicom, brzo će pronaći nekog drugog da zauzme njeno mesto.

foto: Profimedia

3. Preljubnici često ne vide ništa loše u varanju

Većina oseća krivicu ili grižu savesti kada prevare svog partnera – ali ne osećaju se tako svi. Neki ljudi ne vide ništa loše u traženju seksa van braka. To bi moglo biti rezultat kulturnog uticaja - određene zemlje odgajaju muškarce da veruju da je "normalno" imati ljubavnicu ili dve - ili gledanja roditelja koji imaju stalne afere i izvlače se s tim.

U svakom slučaju, poruka je jasna i glasna - varanja se ne treba stideti.

Nedavno istraživanje, sprovedeno na 500 odraslih pratilo ih je kroz dve veze. Istraživači su od ispitanika tražili da prijave sopstveno neverstvo i znaju li ili sumnjaju da im je partner bio neveran. Možda i predvidljivo, oni koji su bili neverni u prvoj vezi imali su tri puta veću verovatnoću da će prijaviti neveru i u drugoj vezi - u poređenju s ljudima koji nisu varali.

foto: Profimedia

4. Njegova žena ga razume

Postoji izreka da žena gleda svog muža kroz lupu, dok ga ljubavnica posmatra kroz "ružičaste naočare". Umesto "Moja žena me ne razume", ona ga obično razume čak i predobro.

"Instinkt heroja" - muškarci osećaju urođenu želju da se osećaju potrebnima i bitnima partnerkama. Jedna od glavnih atrakcija afere je to što ponovo izmišljamo ko smo.

Ako se toliko pretvara da jedva nalikuje onome što je u stvarnom životu, biće razotkriven ako ode od žene i dopusti vam da vidite pravog njega - saznaćete da njegov posao nije baš tako "super", njegova kuća nije baš tako otmena, njegovi praznici i odmori nisu ni blizu tako glamurozni...

5. Razvod je skup i uznemiriće decu

Razvod je traumatičan, skup i bolan - niko to ne čini osim ako stvarno ne mora. Izgubiće tu veliku kuću i način života u kojem trenutno uživa. Njegova porodica će biti ljuta na njega, njegov posao bi mogao da bude pogođen i ljudi će misliti manje dobro o njemu - pogotovo ako se ispostavi da odlazi zbog druge žene. Njegov će imidž biti narušen. Što je najvažnije, njegova će deca biti uznemirena.

foto: Profimedia

Možda je loš muž, ali to ne znači da nije sjajan otac koji brine za dobrobit svog deteta. Jedan od glavnih razloga zašto muškarci ne ostavljaju svoje žene zbog ljubavnica je taj što ne žele da ostave svoju decu.

6. Njegova žena zna

Nemojte biti tako sigurni da njegova žena nema pojma šta se događa. Možda ona snažno sumnja ili već zna za njegovu aferu, ali je odlučila da ignoriše to. Zašto i ne bi - brak je ugovor - svako dobije nešto od dogovora. Možda i ona svoje emocionalne i seksualne potrebe zadovoljava negde drugde i ostaje tu zbog dece.

Možda uživa ​​u statusu i načinu života koji joj pruža boravak s njim i smatra da je zatvaranje očiju cena koju vredi platiti. Možda neće uživati ​​u seksu s njim i biće zahvalna što je više ne gnjavi. Možda je takođe uverena da će joj se on uvek vraćati kući.

Imati deo nekoga koga volite nekome je bolje nego nemati ništa. Ako je on svestan da se nalazi u situaciji "Vidim šta radiš, ali mi to nećemo da priznamo", još je manje podsticaja da se uznemiri i izađe iz braka.

foto: Profimedia

7. Propušteni rokovi znače da će uvek postojati izgovor

Budite oprezni s rokovima koji se neprestano pomeraju. "Otići ću kad se beba rodi", "Kad deca završe školu", "Ne mogu sad da odem, njen tata je upravo umro", "Mora na operaciju"...

Uvek će postojati još jedan izgovor.

Da mu je stvarno bilo tako grozno, da te stvarno toliko voli, našao bi način da se razdvoji što je moguće pristojnije i ljubaznije. Time što ne odlazi, on ističe ono što bi do sada trebalo da vam bude bolno očito - povrediti nju više ga uznemirava nego povrediti tebe.

8. Većina afera nestane kad se sazna

Ponekad, čak i ako nije imao nameru da ode od nje, žena je saznala i izbacila ga. On se pojavljuje na tvom pragu, sviđalo ti se to ili ne. Ako ste pomislili da sada možete da živite srećno do kraja života - ne baš. Za osobu koja je varala, privlačnost svega je često bila sama afera, a ne s kim su je imali.

foto: Profimedia

Raditi nešto potajno, visokooktanski nalet koji dobija od zabranjenog, te ograničeno zajedničko vreme raspiruje plamen žudnje. Ugrabiti brzi seks kad god možete, u hotelskoj sobi, uličici, javnom toaletu je erotično.

Afera je seks bez ikakvih odgovornosti.

Kada se razotkrije i možete da živite zajedno, a da ne morate da se šunjate svima iza leđa, dinamika se drastično menja. Tada to postaje veza, poput one koju je upravo napustio. Seks je odjednom podložan svim čimbenicima zbog kojih želja s vremenom pada.

Što je još gore, često postoji visok nivo nepoverenja. Oboje znate da jedno drugo možete da lažete i varate jer ste imali iskustvo iz prve ruke.

Parovi koji prežive obično su retki, oni su pojedinci koji su imali aferu samo zbog ljubavi. Napokon su pronašli svoju posebnu osobu, ali su u to vreme nažalost bili u braku ili u vezi.

(Kurir.rs/24sata.hr)

