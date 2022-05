ŠTA BI ŽENE U SRBIJI NAJRADIJE DA PROMENILE NA SVOM TELU: Fitnes trener otkriva i daje savete kako doći u TOP FORMU za leto

Bliži se leto pa želja za što boljom formom postaje sve izraženija. Ima li spasa u poslednjem momentu i šta to ženama u Srbiji najviše smeta kada je u pitanju fizički izgled i šta žele da promene, otkriva fitnes trener Dušan Perović.

"Prvo, sve žele da smršaju, jer je veliki broj žena gojazan. Drugo, dosta njih je nezategnuto jer ne vežbaju, a smatraju da će napraviti rezultat ako treniraju jednom godišnje, što je nemoguće. Treće, tu je grupa žena koje su genetski dobro građene, ali imaju veliki stomak ili višak na butinama ili pak krupnije ruke i volele bi da srede te nesavršenosti", kaže nam trener i dodaje da se masa devojaka oslanja samo na genetiku, za "Ženu" otkriva lični kondicioni trener Dušan Perović.

"Smatraju da će ih ona doveka služuti, neke i služi, to je istina, ali je to jako, jako mali procenat. U teoriji genetika može da određeno vreme bude zaslužna za dobru liniju, ali onda dođe do okidača i osoba se naglo ugoji", objašnjava.

Nema brzog rešenja - posle naglog mršavljenja dolazi do skoka u kilaži

Trener nam kaže da ona dobro poznata izreka "sve što je brzo to je i kuso" važi i kod mršavljenja.

"Može da se skine višak kilograma za mesec dana koliko nas deli od početka leta. Mnogi ljudi su za kratko vreme izgubili kilograme, ali to nije održivo i to je poenta priče, jer oni koji naglo smršaju nisu disciplinovani u vežbanju nakon toga i onda se naglo i ugoje", napominje naš sagovornik i dodaje da su sa druge strane promene u formi i jačanju muskulature za nekoliko nedelja potpuno nemoguće.

"Naglo mršavljenje nije ni zdravo zato što je stres za organizam. Ima toliko žena koje zbog toga izgube menstrualni ciklus", dodaje.

Saveti za vas - NAJBOLJE VEŽBE ZA LETO

Treba odustati od očekivanja brzih rezultata, ali ne i od vežbanja. Trener Perović predlaže najkorisnije vežbe koje možete da radite i sami kod kuće.

"Osnova svih treninga su čučnjevi i iskorak, oni su podloga svih vežbi za donji deo tela. Kada su u pitanju trbušnjaci, treba raditi one klasične i vežbe u parteru u položaju planka. To može svako da uradi, jednostavno je i treba krenuti od malih serija- po pet trušnjaka ili 20 sekundi izdržaja u planku pa se te brojke povećavaju vremenom. I super je ta kombinacija vežbi- kada radimo na mišićima nogu, radimo čučanj ili iskorak, sklekovi su tu za ruke, a plank i trušnjaci za stomak", preporučuje.

Glavna caka

Trener kaže da je ključ svega kontinuitet u treniranju.

"Tri treninga nedeljno jeste idealno na duže staze i minimalan broj, sve ispod toga nije čak ni rekreacija. Četiri vežbanja su poželjna, a pet treninga za sedam dana je već ozbiljniji nivo. Problem kod naših ljudi je to što žele da već nakon 10 vežbanja vide neke vidljivije promene što nije moguće. Može svakako da vam u tome pomogne genetika, ali to ne važi u svačijem slučaju i ne treba se porediti sa drugima nego samo razmišljati o sebi. I imajte na umu da se tek posle tri- četiri meseca mogu videti izraženije promene na telu", poručuje.

