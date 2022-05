OVO SU JASNI ZNACI DA STE U VEZI DA PATOLOŠKI LJUBOMORNOM OSOBOM! Ako se vaš partner ponaša OVAKO, vreme je za RASKID

Ljubomora u vezi je poseban začin koji doprinosi rasplamsavanju varnica, naravno ako je dozirana.

Ali, šta se dešava kada je ljubomora opsesivna, brutalna, ona koja povređuje i unižava? Zašto do nje dolazi i zašto se iz takvih veza ne odlazi?

Batine, šikaniranje i ubistva, sve su to produkti patološke ljubomore. Kako se spasiti od nje i samog sebe koji pristajemo na sve pod floskulom - on/ona me voli, promeniće se

Gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji diplomirani pedagog i psihoterapeut za porodicu i traume Biljana Ćulafić objasnila je kako da prepoznamo patološki ljubomornog partnera.

- Ljubomora je opravdana ako naš partner više pažnje daje nekoj drugoj osobi ili flertuje, to je normalno. To ne treba da se reši kritikom, već mirno reći kako smo se osetili. Vrlo često će partner to primiti kao konstruktivnu kritiku. Ako nas neko konstantno kontroliše, uzima naš telefon, ako nas stalno zove kad smo sa prijateljicom, to je patološka ljubomora. To ide mic po mic, u početku ljudi misle da je to ljubav, a zapravo je kontrola. To ide do toga da vam je u jednom momentu normalno da vam partner kontroliše telefon. Ljubomora kao takva je teška da se trpi i osoba jako pati. Partner će od vas stalno tražiti da se umanjujete, da se ne ulepšavate, da budete u senci, da se ne pokazujete, da se ne sređujete, to je patološka ljubomora - objasnila je psihoterapeut Ćulafić.

