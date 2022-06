UZ OVAJ TRIK JAGODE ĆE VAM I DO TRI NEDELJE BITI SVEŽE: Biće sočne i ukusne kao da ste ih sada ubrali, a vrlo je JEDNOSTAVNO!

Mnogi vole slatke i sočne jagode, ali ih najčešće kupujemo u manjim pakovanjima, jer je to voće koje se vrlo brzo kvari. Tako se obično dešava da nemate jagode u kući baš kada ih se zaželite, ali za to postoji i uteha: jedna žena na Fejsbuku podelila je trik koji može da ih zadrži svežim do tri nedelje.

- Trebalo mi je 36 godina da naučim da ako stavite jagode u obične staklene tegle i čuvate ih dobro zatvorene u frižideru, mogu potrajati veoma dugo - napisala je Kris Poter u objavi prošlog septembra, postavljajući fotografiju jagoda u tegli.

- Ne varam se za dan, ove jagode stoje u frižideru više od tri nedelje. Ovo su jagode iz velikog marketa, za koje bih se ranije obradovala ako su izdržale i do 5 dana pre nego što su počele da trunu - napisala je ona u svom postu.

Zanimljivo, letimična pretraga društvenih mreža pokazuje da ima ljudi koji znaju za ovaj trik. Tako smo naišli na blogerku koja kaže da već duže vreme koristi ovaj način skladištenja, za sve bobice.

Važno je, samo, da ih udkladištiite čim ih donesete iz prodavnice, bez prethodnog pranja ili čišćenja stabljika.

- Sve bobičasto voće koje na ovaj način čuvam traje od dve do četiri nedelje bez ikakvih problema - tvrdi blogerka.

