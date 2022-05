MRZELA SAM SVOJE GRUDI, PA SAM IH OPERISALA U 62. GODINI: Rešila je da ih drastično SMANJI, a sada je napokon zadovoljna sobom!

Iako mnoge dame čeznu da imaju veće grudi, veliki broj njih ne zna da sa velikim grudima dolaze i veliki problemi. Jedna žena, otkrila je za "The Sun" koliko je ona patila zbog ogromnih grudi.

- Preko leta sam retko nosila majice bez košulje preko, a ništa dekoltirano nije dolazilo u obzir za noćni izlazak, jer bi to skrenulo pažnju na grudi. Sa godinama sam postajala sve nezadovoljnija svojim grudima, jer su narasle na veličinu od 36G (mera za EU ​​je 80H). Bile su toliko velike da sam bila paranoična u uverenju da ljudi sve vreme bulje u njih. Osim toga, težina mojih grudi je uticala na moje držanje, pa sam se iskrivila, što mi je otežalo vežbanje i ozbiljno ograničilo moju sposobnost oblačenja - kaže Valeri Regan (62), penzionisana administratorka koja, zajedno sa svojim mužem Polom, 64 , takođe je penzionerom, živi u blizini Invernesa, na severoistoku Škotske, piše The Sun.

Presrećna je nakon što se u poznim godinama odlučila na operaciju smanjenja grudi, jer joj se život, kaže, mnogo promenio.

- Pala mi je na pamet operacija, ali nikada nismo imali dovoljno novca da je platimo. Osim toga, nisam mislila da mogu da opravdam svoj izostanak sa posla nekim estetskim zahvatom - priča, ali nedavno ju je na to inspirisala njena nećaka, koja je i sama izvela takvu operaciju prošlog leta.

- Kada sam videla razliku u njenom samopouzdanju, poželela sam da to uradim i sama. Brinula sam se da sam prestara da počnem da pravim promene na svom telu, ali me je sve to sa njom ipak podstaklo da probam - kaže ona. Tako je u avgustu 2021. otišla da poseti specijalistu za korekciju grudi, dr Lusi Kan, na klinici u Stirlingu.

- Pregledala me je i objasnila da može da smanji veličinu mojih grudi za nekoliko brojeva u korpi, tek toliko da mi odgovara obliku tela. U to vreme sam smatrala da operacija o trošku Instituta za javno zdravlje nije opcija, zbog dugih lista čekanja, tako da sam imala sreće što sam mogao da platim oko 55.800 funti (6.300 funti) da to rešim privatno. U tome su me podržali suprug i porodica – priča. Tako se u novembru uzbuđeno vratila na kliniku, bez ikakvog straha.

- Operacija je trajala tri sata i kada sam se probudila, grudi su mi bile iskrivljene, ali nisam imao bolove. Sutradan sam dobila otkaz iz bolnice i oporavljala sam se dve nedelje. Iako nisam mogla da vidim svoje nove grudi, osetila sam da je njihova težina nestala i više nisam pogrbljena - kaže Valeri.

Dodaje da nikada neće zaboraviti dan kada je bilo vreme za skidanje zavoja. Njihova veličina je sada bila 34D (evropska mera je 75D) i bile su savršene!

- Bilo je ožiljaka, ali znala sam da će izbledeti i nisam se brinuo o tome. Ono što mi je bilo važno je njihova nova veličina - bila sam oduševljena! - kaže Valeri.

Kaže da joj se držanje umnogome popravilo šest meseci posle operacije i da konačno nosi ono što želi i u čemu se lepo oseća i ima mnogo više samopouzdanja. Kako se nedavno vratila sa odmora na Karibima, uživala je jer je konačno mogla da nosi kupaće kostime i prsluke ne brinući da će joj ljudi sve vreme buljiti u grudi.

- Svim starijim ženama koje razmišljaju o ovakvoj operaciji, moj savet bi bio da godine nisu prepreka za promenu izgleda. Ako je to ono što želite i znate da ćete se osećati bolje, istražite šta možete da uradite za sebe i istrajte. Presrećna sam što jesam – rekla je ona.

