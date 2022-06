ŽENA U NAJBOLJIM GODINAMA OTKRIVA: Ovo je IDEALAN BROJ s*ks partnera, a evo šta sam od svakog od njih naučila!

Spisateljica Dženi Pol (49) iz Bristola, koja je trenutno u vezi, rekla je da je njen čaroban broj muškaraca s kojima je bila, 13. Ona je ispričala šta je naučila iz svojih iskustava iz spavaće sobe.

"Dobar je broj partnera koji ste imali jer ste naučili šta volite u krevetu, a šta ne, a to je ključno za uživanje u njemu. Evo što sam još naučila tokom godina..."

1. Zaboravite kako izgledate: Uvek sam bila pomalo nervozna zbog seksa u svojim tinejdžerskim godinama. Bila sam devica sve do svoje 18. godine. Jedne noći počela sam besno da se ljubim s tipom kog sam godinama volela u njegovoj spavaćoj sobi, u kući njegove mame. Imao je 21 godinu, preuzeo je vođstvo i dao mi blaga uputstva. Bilo je apsolutno neverovatno i doživela sam orgazam. Viđali smo se s prekidima sedam godina. Naučio me da je fokusiranje na trenutak bitno, kao i to da ne brinete kako izgledate. Uz tu kombinaciju možete doživeti puno orgazama.

foto: Shutterstock

2. Lagani seks je dobar seks: Drugog muškarca sam počela da viđam tokom jedne od pauza s brojem jedan. Bio je jako zaljubljen u tantrički seks. Imali smo jako spor seks s puno dubokog disanja. Bilo je to potpuno drugačije iskustvo od seksa s brojem jedan, koji je voleo brzi seks u puno različitih poza. Ovo je bilo jako nežno i slatko. Mi bismo urlali i uzdisali, stenjali i držali se za ruke satima. Bilo je uzbudljivo, ali nakon nekoliko meseci jednostavno je nestao žar.

3. Strast je ključna: Broj tri je bio sladak tip, ali uopšte nije bio alfa mužjak. U krevetu je bio isti kao i u životu, bez strasti i vatrometa. Ponekad bi jednostavno izgubio erekciju i ja bih rekla: "Nije važno". Rado sam se okrenula i otišla da spavam. Trajalo je nekoliko meseci, a onda smo to okončali.

4. Nemoj spavati s prijateljima: Broj četiri je bio moj najbolji prijatelj u kasnim dvadesetima. Spavali smo u istom krevetu godinama i nismo imali seks, ali onda jesmo jedne noći. Bilo je malo čudno. Postali smo tako dobri prijatelji da je seks bio čudan jer se zapravo nismo tako videli. To je trajalo nekoliko godina, ali na kraju nam je bilo bolje da ostanemo prijatelji.

foto: Profimedia

5. Probaj trojku...jednom: U svojim ranim tridesetim prošla sam eksperimentalnu fazu i upoznala sam brojeve pet i šest u baru preko dobrog prijatelja. Obojica su bili ogromni, predivni Holanđani. Pozvali su me da se vratim kod njih na još pića, a kad smo bili tamo, hteli su da imaju trojku. Rekla sam im da nisam oduševljena i da ne znam šta da radim. Rekli su: "Samo se zavali, zatvori oči i opusti se." Zanimalo me je kako bi to izgledalo. Poslušala sam njihov savet da zatvorim oči. Definitivno nisam doživela orgazam jer sam bila previše nervozna. Drago mi je da sam to učinila samo jednom da vidim kako je bilo. Ipak, ne bih to ponovila.

6. Izdržljivost ne garantuje zadovoljstvo: Broj sedam je bio zaje*an Bio je stariji od mene, imao je 50 godina i nedavno se razveo. Počeli smo da se viđamo i imali smo seks jedne noći i s užasom sam shvatila da je uzeo Vijagru. Bio je na meni nekoliko sati. Pitala sam ga možemo li da stanemo nakratko jer sam htela čašu vina, a on je rekao: "O, je li ti dosadno?" Sutradan sam otišla kući i prestala da odgovaram na njegove poruke.

foto: Profimedia

7. Sjajan seks neće održati vezu: Upoznala sam broj osam na žurki. Oduševili smo jedno drugo i počeli da se viđamo. Bili smo zajedno šest meseci. Bila je to čista hemija i s njim sam imala višestruke orgazme. Raskinuli smo nakon šest meseci jer se veza temeljila samo na seksu. Ništa drugo nismo imali zajedničko.

8. Seks za jednu noć može biti pogodak i promašaj: Horor. Jako sam se napila na žurki i muvala se s Nemcem. Vratili smo se kod njega i oboje smo se na kraju poluobučeni onesvestili. Ujutru sam se probudila i bila sam zgrožena kad sam otkrila da mu je pozlilo na mojoj strani kreveta u noći. Obukla sam se jako brzo i pojurila do vrata pre nego što je uspeo da pita za moj broj

9. Neki muškarci prekrše obećanje: Jedno veče sam imala feštu i na kraju me jedan momak kojeg sam poznavala preko zajedničkih prijatelja povukao u krilo i rekao mi da pruža najbolji oralni seks na svetu i da moram da ga probam. Nije mi se svideo i nemam pojma zašto sam popustila. Bio je u krivu. Sve što je radio, bio je urbani mit o lizanju brojeva abecede. Rekla sam mu da ide kući.

foto: Profimedia

10. Nemojte se bojati da eksperimentišete: Nikad mi se nisu sviđale devojke, ali jedna je radila u mom lokalnom pabu, pa me pozvala kod sebe na piće. Obe smo bile pijane. Rekla mi je da je biseksualka i počele smo da se ljubimo, zatim se zajedno istuširale i otišle u krevet. Bila je bolja u oralnom seksu od bilo kojeg muškarca kojeg sam ikada upoznala. Bilo je zabavno, ali nisam htela više da je vidim. Na kraju krajeva, volim muškarce.

11. Mlađi muškarac može da vas podigne: Tokom svojih četrdesetih odlučila sam da zauvek odustanem od seksa. Pretpostavljam da je ovo počelo pred menopauzu, ali nakon dugog sušnog razdoblja, upoznala sam mnogo mlađeg tipa koji je radio u cvećari. Bio je to pravi podsticaj samopouzdanju, on je imao 27 godina, a ja sam bila u srednjim četrdesetim. Seks je bio nekako loš, iako nije bio kriv. Bio je samo mlad i neiskusan. Nakon što sam ga ostavila, bombardovao me golim slikama, pa sam ga blokirala.

12. 13 je stvarno sretan broj: Broj 13 sam upoznala odmah nakon Božića. Visok, superjak i neverovatan u krevetu. Nekada je bio rvač i može da uđe u sve vrste zapanjujućih poza, ali on takođe i zna da se zeza i čini sve da se osećam mirno i sigurno kada sam s njim jer je tako ogroman. Sada znam da imam tip - velike, jake muškarce koji preuzimaju vođstvo, koji su dominantni u krevetu i znaju šta rade. Još sam s njim, pa ne želim ništa više da kažem, ali to je najbolji seks koji sam ikada imala

(Kurir.rs/ Net.hr)

Bonus video:

01:38 BAVIM SE SEKS RADOM! Kristina Ferari otvoreno o uslugama koje nudi već 17 godina