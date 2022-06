DOKTORKE IM SPASILE ŽIVOT: Jelena Bačić Alimpić i njen naslednik umalo nisu umrli nakon porođaja, a ćerku nije rodila u BOLNICI!

Jelena Bačić Alimpić godinama je jedna od najpopularnijih i najtiražnijih spisateljica u Srbiji.

U ispovesti za Kurir rekla je da kod nje u životu ništa nije sasvim normalno: radila je kao bebisiterka, kao švercerka, kao voditeljka... Dosad je dvaput pobedila smrt, a prvi put kad je rađala sina Marka.

"Ponosna sam na svoje dvoje dece. I za svaku majku je njihovo rođenje nešto najlepše u životu. Njihov dolazak na svet bio je dramatičan, pomalo užasan, kao i sve u mom životu. Ništa kod mene nije normalno, pa ni to. Imala sam jako tešku trudnoću s Markom, te je on rođen sa Apgar skorom jedan kroz jedan, a to znači da nije disao, da su ga reanimirali, mene su naživo isekli celu, davana nam je indukcija na nestručan način, ja mogu samo bogu i doktorkama Gordani i Radojki da zahvalim što smo danas živi. Njima ću biti zahvalna dokle god sam živa. Tri dana se nije znalo hoće li Marko preživeti, bio je u inkubatoru, ali eto, kažem, bogu hvala. Danas je on, što se kaže, zdrava oženjena momčina! Dunja je poranila dve nedelje, pa se skoro rodila u kolima. Porađala sam se na parkingu, tako da, šta da kažem, sem da kod mene nikad ništa nije normalno", ispričala je za Kurir književnica, koja je nedavno za "Lagunu" objavila novi roman "Kletva".

